Fire Emblem Warriors: Neuer Trailer zeigt Charaktere und Geschichte - 4Players.de

Fire Emblem Warriors ist bereits der zweite Ausflug einer Nintendo-Marke in die Massenklopperei: Der The Legend Of Zelda-Ableger Hyrule Warriors erschien 2014 für WiiU. Entwickelt wird Fire Emblem Warriors bei den Musou-Köpfen von Omega Force.





Letztes aktuelles Video: Warriors Awakening Trailer



Letztes aktuelles Video: Warriors Awakening Trailer

Nintendo und Koei Tecmo habe einen frischen Trailer zum kommenden, Switch- und New Nindendo 3DS-exklusiven Massenprügler Fire Emblem Warriors vorgestellt, der im Herbst auf den Nintendo-Konsolen erscheinen soll. Der Trailer gibt einen Überblick über die Charaktere Shion und Lian die nicht aus der Taktik-Rollenspiel-Reihe stammen, sondern die exklusiv für den Schlachten-Ausflug der Reihe enworfen wurden. Zudem wird die Hintergrundgeschichte des Musou-Titels umrissen.