Fire Emblem Warriors: Ausführliche Spielszenen aus der Switch-Version - 4Players.de

Die britische Spiele-Einzelhandelskette Game.co.uk hat ein über zehn Minuten langes Spielszenen-Video von der Switch-Version von Fire Emblem Warriors veröffentlicht. In dem Actionspiel wird man Chrom, Corrin, Ryoma, Marth, Xander und andere Charaktere spielen können, die sich durch einzigartige Moves, Spezialangriffe und Waffenarten sowie vertonte Dialoge in englischer Sprache auszeichnen sollen. Außerdem können zwei Helden zusammenarbeiten, um besondere Kombos auszuführen. Beim Angriff kann man auch zwischen den Helden hin- und herwechseln.Fire Emblem Warriors ist der zweite Ausflug einer Nintendo-Marke in die Gefilde der Musou-Massenklopperei. Der Zelda-Ableger Hyrule Warriors erschien 2014 für Wii U und danach für 3DS. Entwickelt wird das Spiel bei Omega Force in Zusammenarbeit mit Koei Tecmo.