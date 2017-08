Fire Emblem Warriors: Neuer Trailer zur Switch-Version - 4Players.de

Also vorab mal was positives: Ich freu mich sehr auf das Spiel. Wenn es ähnlich gut wird wie Hyrule Warriors, dann kann ich mit dem repititiven Gameplay etliche Stunden verbringen.Aber: Nach dem Trailer habe ich den Eindruck, Fire Emblem Warriors ist eine einzige große Werbesendung für Fire Emblem Fates. Versteht mich nicht falsch, ich bin selbst erst mit Awakening in die Serie eingestiegen, also bin quasi noch ein Frischling in dieser Serie. Aber genau deswegen hätte ich es spannend gefunden mehr Charaktere kennenzulernen als die, die ich bereits aus Fates kenne. Es wirkt fast wie ein großes Re-Union aus Fates.Naja, es wird mich nicht davon abhalten es zu spielen, aber bei einer so langlaufenden Reihe hätte man durchaus eine etwas breiter aufgestellte Charakterauswahl treffen können.Edit: @yopparai: So weit ich weiß kommt es auch für den 3DS.