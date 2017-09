Fire Emblem Warriors: Trailer aus Japan zeigt allerlei Helden in Aktion - 4Players.de

Koei Tecmo Japan zeigt im folgenden Trailer einige Helden aus Fire Emblem Warriors in Aktion. Zu sehen sind Chrom, Robin (Männlich), Cordelia, Frederick, Lucina, Robin (Weiblich) und Lissa aus der Switch-Version. Das Fantasy-Action-Abenteuer der Macher von Hyrule Warriors soll am 20. Oktober 2017 für Switch und 3DS in den Handel kommen - gleichzeitig mit den neuen amiibo-Figuren der Helden Chrom und Tiki.Produktbeschreibung laut Hersteller: "Kämpfe als einer von vielen beliebten 'Fire-Emblem'-Helden wie Chrom, Corrin, Ryoma, Marth, Xander und weitere, von denen sich jeder durch einzigartige Moves, Spezialangriffe, Waffenarten und vertonte Dialoge (Hinweis: Die Sprachausgabe des Spiels ist nur in Englisch verfügbar) auszeichnet. Lass zwei Helden zusammen kämpfen, um besonders zerstörerische Kombos auszuführen und wechsle beim Angriff zwischen den Helden hin und her! Nutze das klassische Waffendreieck, um zwischen den Helden hin und her zu wechseln und dir gegen unzählige Gegner einen Vorteil im Kampf zu verschaffen."Letztes aktuelles Video: Charaktere 1 Japan-Trailer