Shin Megami Tensei 5: Atlus bestätigt Veröffentlichung des Switch-Spiels in Europa

Atlus hat bestätigt, dass Shin Megami Tensei 5 auch in Europa und Nordamerika für Nintendo Switch erscheinen wird. "Inmitten eines modernen Tokios stellen sich Spieler in der neusten Ausgabe der (...) Serie erneut brutalen Angriffen finsterer Dämonen", schreibt der Publisher. Weitere Details, unter anderem Informationen zum Veröffentlichungstermin und zu den Verkaufspreisen, werden zu einem späterem Zeitpunkt bekannt gegeben.Nach der ersten Ankündigung im Januar 2017 hat Atlus nun bekanntgegeben, dass das Projekt mit dem Arbeitstitel "Shin Megami Tensei Brand New Title" letztendlich Shin Megami Tensei 5 ist. Es wird für Nintendo Switch entwickelt. HD-Grafik auf Basis der Unreal Engine 4 ist vorgesehen. Konkrete Details stehen noch aus, aber SMT 5 wird höchstwahrscheinlich im Tokyo der Gegenwart angesiedelt sein. Die Shin-Megami-Tensei-Reihe feiert in diesem Jahr ihr 25. Jubiläum. Der erste Titel der Serie wurde am 30. Oktober 1992 veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Teaser Europa