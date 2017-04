Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers: Trailer zeigt Charaktere und Spielmodi - 4Players.de

"Im Arcade-Modus muss ein Einzelspieler 12 Gegner besiegen, um World-Warrior-Champion zu werden.

Der Modus Kumpelkampf erlaubt es zwei Freunden, sich Seite an Seite in intensive Kämpfe zu stürzen und ihre Widersacher dank der neuen Zwei-Spieler-Combos in die Zange zu nehmen.

Im Versus-Modus tritt ein Spieler über die lokale Verbindung entweder allein gegen den Computer oder gegen einen Freund an.

Im Online-Modus gilt es, die besten Gegenspieler in Ranglisten- oder in Gelegenheitskämpfen zu besiegen.

Im Modus Training kann man seine Techniken verbessern oder weitere erlernen, bevor man neue Herausforderungen annimmt.

Im brandneuen Modus Der Weg des Hado erlebt man die Kämpfe aus der Ich-Perspektive und erfährt, was es heißt, im Körper von Ryu zu stecken. Die Bewegungssteuerung ermöglicht spektakuläre Attacken, beispielsweise den berühmten Shoryuken (Dragon Punch), den Tatsumaki Senpukyaku (Hurricane Kick) oder Ryus Super-Feuerball-Combo Shinku Hadoken."

Capcom zeigt im folgenden Trailer die beiden Neulinge (Violent Ken und Evil Ryu) und gibt einen Überblick über die verschiedenen Spielmodi von Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers . Die Neuauflage des Beat'em-Ups wird am 26. Mai 2017 für Switch erscheinen.Überblick über die Modi laut Hersteller:Letztes aktuelles Video: Modi und CharaktereNintendo schreibt weiter: "Wer sich erstmals als Street Fighter versucht, es aber dennoch mit erfahrenen Spielern aufnehmen möchte, kann sich mit Lite und Pro Controls ein paar Vorteile verschaffen. Lite Controls ermöglichen Spezialattacken oder Super Combos ganz einfach, indem man den Touchscreen der Konsole berührt oder nur eine einzige Taste drückt. Die traditionellen Pro Controls dagegen ermöglichen alle klassischen Tasteneingaben, die man noch von früher kennt. Außerdem unterstützt das Spiel den separat erhältlichen Nintendo Switch Pro Controller.Unabhängig von ihren spielerischen Fähigkeiten können die Nintendo Switch-Kämpfer in Ultra Street Fighter II: The Final Challengers Stilsicherheit beweisen. Mit dem Farben-Editor gestalten sie ihre Lieblingscharaktere farblich ganz nach Wunsch. In den Stil-Einstellungen können sie zwischen modernen HD- oder klassischen Grafiken wählen und Ultra Street Fighter II in genau dem visuellen Stil erleben, wie sie es aus den Arcade-Titeln der 90er Jahre kennen. Zudem bietet ihnen die Replay-Funktion die Möglichkeit, ihre lokalen Lieblingskämpfe immer von neuem zu erleben und Freunde mit der Vorführung raffinierter Combos zu beeindrucken. In den Kampfpausen bietet sich ein Besuch in der spielinternen Galerie an. Dort gibt es mehr als 1.400 detailreiche Artworks und Zeichnungen aus der gesamten Street Fighter-Serie zu sehen, die dem beliebten Bildband 'Street Fighter Artworks: Supremacy Book' entnommen sind."