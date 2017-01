Super Bomberman R: Als exklusiver Starttitel für Nintendo Switch angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Super Bomberman R (Switch) Screenshot - Super Bomberman R (Switch) Screenshot - Super Bomberman R (Switch) Screenshot - Super Bomberman R (Switch) Screenshot - Super Bomberman R (Switch) Screenshot - Super Bomberman R (Switch) Screenshot - Super Bomberman R (Switch) Screenshot - Super Bomberman R (Switch)

3D Stages mit dynamischen Umgebungen

Bombermans Gefährten und bekannte Widersacher sind zurück und lebendiger denn je

Battle Modus für bis zu acht Spieler; Kämpfe über lokale oder online Verbindungen

Motivierender Story-Modus, der auch kooperativ gespielt werden kann"

Konami hat Super Bomberman R als exklusiven Starttitel für die am 3. März 2017 erscheinende Nintendo Switch angekündigt. Dazu heißt es: "Die Bomberman Serie mit ihrer packenden Mehrspieleraction erfreut Fans seit 1983. Die Spielidee ist genial simpel: User lenken ihren Bomberman durch ein labyrinthähnliches Spielareal und zünden Bomben, um Wege zu öffnen und Kontrahenten oder die CPU-gesteuerten Feinde auszuschalten. Super Bomberman R präsentiert sich mit neuen Herausforderungen und detaillierten Grafiken, bewahrt gleichzeitig jedoch die entscheidenden Elemente und bleibt den Ursprüngen der Serie treu.Super Bomberman R nutzt die Möglichkeiten von Nintendo Switch perfekt aus: Gamer spielen wo immer, wann immer und mit wem immer sie möchten. Super Bomberman R bietet einen 'Battle' Modus, in dem bis zu acht Spieler sich in einem Labyrinth wiederfinden und sich packende Gefechte liefern, bis der Sieger feststeht. Außerdem gibt es einen 'Story Modus', in dem ein bis zwei Spieler versuchen, die Galaxie zu retten, indem sie sich kooperativ durch 50 unterschiedliche Spielabschnitte kämpfen.Mit dem Nintendo Switch™ Titel kehren alle entscheidenden Bomberman Elemente zurück, inklusive nützlicher Gegenstände, die sich in den zerstörbaren Bereichen eines jeden Labyrinths finden. Indem eine Wand zerstört wird, erhält der Spieler oft Zugriff auf ein Power-Up, mit dessen Hilfe er die Reichweite seiner Explosion erhöht oder Bomberman mit zusätzlichen nützlichen Fähigkeiten ausstattet. Dazu zählen etwa eine höhere Geschwindigkeit und die Fähigkeit, Bomben wegzuschieben oder zu werfen. Auf diese Weise gewinnen die Spieler immer weitere, verheerende Fähigkeiten und treiben ihre Gegner explosiv in die Enge!Zu den wichtigsten Features in Super Bomberman R zählen:Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer