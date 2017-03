Super Bomberman R: Lässt sich nach dem heutigen Patch flüssiger und präziser steuern - 4Players.de

Aktualisierung vom 17. März 2017, 11:48 Uhr:



Mittlerweile haben wir Version 1.2 auch selbst ein wenig ausprobiert und tatsächlich eine deutliche Verbesserung festgetellt: Offline steuert sich die Figur besser und bei weitem nicht mehr so träge. Ein kleines Input-Lag ist nach wie vor spürbar (auch auf dem Handheld-Screen). An die Genauigkeit der Vorgänger kommt Super Bomberman R also nicht ganz heran, trotzdem ist der Unterschied riesig, so dass es sich jetzt ordentlich spielen lässt. Online wirkte es bei ein paar deutschen und internationalen Testmatches dagegen nur ein kleines Bisschen flüssiger. Das Geschehen fühlte sich immer noch ziemlich träge und verzögert an (grob geschätzt rund zwei Zehntelsekunden nach der Controller-Eingabe), außerdem kam es manchmal einige Sekunden lang zu zusätzlichen starken Lags.

Ursprüngliche Meldung vom 17. März 2017, 10:52 Uhr:

Mittlerweile ist offenbar auch Konami aufgefallen, dass man die träge Steuerung in Super Bomberman R nicht wirklich als flüssig oder präzise beeichnen kann, was in einem derart kompetitiven Spiel natürlich besonders stört ( zum Test ). Mit einem Patch wollen die Entwickler die Probleme mittlerweile aber ausgebügelt haben: In einer Reihe von Blog-Updates auf Konamis Web-Auftritt wird zumindest bekanntgegeben, dass man den Input-Lag bei Controller-Eingaben beseitigt habe und auch ein paar weitere Feinheiten der Bewegungen zugunsten der Präzision verändert habe. Zusätzlich habe man die noch schlechter funktionierende Steuerung während Online-Matches verbessert, deren Probleme mit Lags zusammenhingen. Weitere Patches sollen folgen. Hier die Änderungen in der aktuellen Version 1.2:"Thank you for playing Super Bomberman R and your continued support.



Update 1.2 for Super Bomberman R has been deployed.



With this update, the control issues that some players have been experiencing during online battles will be greatly reduced.

We will continue to release future updates to improve the controls during Online Battles.



This is the first of many updates to come that will focus on improving the Super Bomberman R play experience online.



Thank you for your patience and your understanding.



Ver.1.2 Update Notice Update Release 03/17/2017 - Contents as belowYou can now select the Room Type when you create a room to host an Online Free Battle.By choosing "Room Number", only players who know the room number can join.Adjustments have been made to improve the controls.- Adjustments have been made to reduce the input latency.- Controls are now more precise to reduce the unintentional direction changes.- Character speed has been adjusted so players can make quicker and more agile moves- The characters are now behaving more naturally when in front of a pillar or a block.- Making a turn while running along a block or a pillar is now easier.- A kicked bomb can be stopped more precisely.Control parameters have been improved in order to reduce the lag when playing online.- Fixed a bug that made the game ignore some button inputs when packet loss occurs.- The lag felt when planting a bomb has been reduced- Sudden direction changes are easier to make."