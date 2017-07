Super Bomberman R: Update: Neue Team Battles, Level und Charaktere - 4Players.de

just_Edu schrieb am 29.06.2017 um 20:28 Uhr

Habs seit Day One und im lokalen Multiplayer rockt es (speziell seit dem 60FPS Update).. klar ist es etwas primitiv aber so hab ichs am liebsten. Die Teile mit den Kängurus waren mir zu abgedreht.

Glaube das zocke ich gleich mal.. zur beruhigung. Hab soeben den Arms Grand Prix Difficulty 7 mit Ribbon Girl geknackt.. 2 Stunden intensiver Stress.. aber geil =oD