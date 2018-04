Super Bomberman R: Ratchet & Clank, Master Chief und P-body - Konami stellt die Exklusiv-Charaktere vor - 4Players.de

Wenn Super Bomberman R am 14. Juni 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC (Steam) erscheint, werden drei plattformspezifische Bonus-Charaktere am Start sein, die Konami in folgenden drei Videos näher vorstellt. Den Anfang macht der PS4-exklusive "Ratchet & Clank Bomber" aus Insomniacs gleichnamiger Videospiel-Reihe:Auf der Xbox One wird hingegen der "Master Chief Bomber" aus Halo einen exklusiven Gastauftritt haben:Und auf dem PC wird sich der "P-body Bomber" aus Portal ins explosive Getümmel stürzen:Auf Nintendo Switch ist Super Bomber Man R bereits seit März 2017 erhältlich (zum Test ).