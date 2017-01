Snipperclips: Zusammen schneidet man am besten ab!: Kooperatives Puzzle-Spiel für Nintendo Switch im Anmarsch - 4Players.de

Screenshot - Snipperclips: Zusammen schneidet man am besten ab! (Switch) Screenshot - Snipperclips: Zusammen schneidet man am besten ab! (Switch) Screenshot - Snipperclips: Zusammen schneidet man am besten ab! (Switch) Screenshot - Snipperclips: Zusammen schneidet man am besten ab! (Switch) Screenshot - Snipperclips: Zusammen schneidet man am besten ab! (Switch) Screenshot - Snipperclips: Zusammen schneidet man am besten ab! (Switch) Screenshot - Snipperclips: Zusammen schneidet man am besten ab! (Switch) Screenshot - Snipperclips: Zusammen schneidet man am besten ab! (Switch) Screenshot - Snipperclips: Zusammen schneidet man am besten ab! (Switch)



Nintendo hat mit Snipperclips: Zusammen schneidet man am besten ab! alias Snipperclips: Cut it out, together! ein kooperatives 2D-Puzzle-Spiel für seine Switch-Konsole angekündigt, das noch in diesem Jahr (voraussichtlich im März 2017) via eShop erscheinen soll. Hier erste Spielaufnahmen:Zum Spiel heißt es: "Snipperclips: Zusammen schneidet man am besten ab! ist eine kreative neue Art von Action-Puzzle-Spiel, in dem die Spieler miteinander kommunizieren, kooperieren und ihre Fantasie anstrengen, um mal einfache, mal vertrackte Rätsel zu lösen. Dazu gilt es, Papier-Charaktere so zuzuschneiden, dass sie neue Formen annehmen. Im Hauptmodus können die Nintendo Switch-Fans allein oder zusammen mit einem Freund spielen. Dazu kommen weitere Spiele, in denen sie gegeneinander antreten können."