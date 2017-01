Snipperclips: : Alberne Spielszenen des kooperativen Geheimtipps für Nintendo Switch - 4Players.de

Der Spruch "Don't judge a book by its cover" trifft offenbar auch auf das Geschicklichkeitsspielfür Nintendo Switch zu, welches in der letzten Ausgabe von Nintendos "Tree House" vorgestellt wurde. Auf Screenshots wirkt es unscheinbar, doch in Aktion scheint sich das Zerschnippeln des Koop-Partners ziemlich lustig zu gestalten. Vermutlich hat sich Nintendo das Spiel nach der Präsentation auf der GDC Europe geschnappt: Auf dem Innovative Game Showcase sorgte es noch unter dem Namen Friendshapes für Aufsehen.