Snipperclips: Demo, Joy-Con-Bundle, Modi und Veröffentlichung zum Switch-Launch - 4Players.de

In "Knoble dich durch Welten voller Spaß!" müssen 1 bis 2 Spieler vertrackte Formenrätsel gemeinsam lösen.

"Lass die Party steigen!" ist ein kooperativer Spielspaß für 2 bis 4 Teilnehmer.

"Stelle dich Freunden zum "Blitzduell!", ebenfalls für 2 bis 4 Spieler konzipiert, ist dagegen als Wettkampf angelegt.

Zum Verkaufsstart von Nintendo Switch am 3. März 2017 wird auch das Action-Puzzle-Spiel Snipperclips - Zusammen schneidet man am besten ab! zur Verfügung stehen (zur Vorschau ). Es wird im Nintendo eShop für 19,99 Euro angeboten. Außerdem soll zeitgleich eine Demo-Version veröffentlicht werden. Darüber hinaus wird im teilnehmenden Handel ein Bundle bestehend aus zwei zusätzlichen Joy-Con-Controllern und einem Download-Code für das Spiel erhältlich sein. Nintendo nannte keine Preisempfehlung für dieses Bundle.Snipperclips ist ein Action-Puzzle-Spiel, "in dem die Spieler miteinander kommunizieren, kooperieren und ihre Fantasie anstrengen, um mal einfache, mal vertrackte Rätsel zu lösen. Dazu gilt es, Papier-Charaktere so zuzuschneiden, dass sie neue Formen annehmen. Im Mehrspieler-Modus hält jeder seinen Joy-Con-Controller horizontal. Damit steuern sie Snip und Clip, die beiden zweidimensionalen Charaktere des Spiels, die sich gegenseitig so lange neu zuschneiden, bis sie eine vorgegebene Form angenommen und damit die Puzzle-Aufgabe gelöst haben. Snipperclips, von dem Londoner Indie-Studio SFB Games in Zusammenarbeit mit Nintendo entwickelt, lädt bis zu vier Freunde dazu ein, mit- oder gegeneinander zu spielen."Drei Spielmodi sind vorgesehen:Letztes aktuelles Video: Cut it out together