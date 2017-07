Snipperclips : Dominiert die Download-Charts in der ersten Jahreshälfte - 4Players.de

In der ersten Jahreshälfte 2017 hat der kooperativ spielbare Puzzle-Titel Snipperclips von SFB Games die Spitzenposition bei den Download-Charts im eShop erobert - und das vor prominenten Verfolgern wie Minecraft oder Mario Kart 8 Deluxe. Das hat Nintendo Japan nach Angaben von MCV UK im Rahmen einer Top-Liste für die 25 erfolgreichsten Download-Spiele für Switch bekannt gemacht.Konkrete Zahlen werden allerdings nicht genannt. Zudem verbucht Snipperclips als Launch-Titel einen zeitlichen Vorsprung gegenüber den beiden Verfolgern. Trotzdem fällt auf, dass andere Titel aus dem Launch-Lineup erst deutlich weiter hinten auftauchen. Auf Platz 5 ist The Legend of Zelda: Breath of the Wild als einer der Top-Titel für die neue Konsole überraschend weit abgeschlagen. Das dürfte damit zusammenhängen, weil der große Download angesichts des beschränkten internen Speichers viele Besitzer vom Kauf der digitalen Version abgeschreckt haben könnte.Hier die komplette Liste der 25 erfolgreichsten Switch-Download-Titel im eShop für das erste Halbjahr 2017:1. Snipperclips - Cut it out, together! (Nintendo)2. Minecraft: Nintendo Switch Edition (Mojang)3. Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo)4. Kamiko (Fly High Works)5. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)6. ACA NeoGeo Metal Slug 3 (Hamster)7. ARMS (Nintendo)8. 1-2-Switch (Nintendo)9. ACA NeoGeo The King of Fighters '98 (Hamster)10. Othello (Arc System Works)11. Voez (Fly High Works)12. Super Bomberman R (Konami)13. Frontier Days: Founding Pioneers (Arc System Works)14. Blaster Master Zero (Inti Creations)15. ACA NeoGeo Metal Slug (Hamster)16. Human Resource Machine (Fly High Works)17. Flip Wars (Over Fence)18. Shovel Knight (Yacht Club Games)19. Ultra Street Fighter II: The Final Challengers (Capcom)20. Maison de Maeva (Moebius)21. Wonder Boy: The Dragon's Trap (DotEmu)22. Secret of Mana Collection (Square Enix)23. Puyo Puyo Tetris (Sega)24. Mighty Gunvolt Burst (Inti Creations)25. Thumper (Drool)Letztes aktuelles Video: Multiplayer-Spielszenen