Has-Been Heroes: Trine-Macher kündigen Action-Strategie mit Rogue-like-Elementen an - 4Players.de

Die Trine -Macher von Frozen Byte haben ein actionreiches Taktik-Rollenspiel mit Rogue-like-Elementen angekündigt , das im März 2017 über GameTrust für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll. In Has-Been Heroes , so der Titel, müssen betagte Helden zwei Prinzessinnen durch unzählige Gefahren zu einer entlegenen Akademie eskortieren. Dazu dirigiert der Spieler drei Charaktere, die auf drei Bahnen Hunderte von Zaubern kombinieren und dadurch unterschiedliche Kombo-Effekte erzielen können. Es wird eine Mischung aus Rundentaktik und Echtzeitstrategie versprochen, die leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern sei. Auch der Humor soll nicht zu kurz kommen.Segnet man das Zeitliche, muss man von vorn beginnen (Permadeath), wobei jeder Durchlauf anders und immer länger ausfallen soll. Insgesamt zwölf Helden, 14 Regionen, über 200 Gegenstände und mehr als 300 Zaubersprüche sollen für die nötige Abwechslung sorgen. Die Switch-Version soll zudem die Besonderheiten der Konsole einbeziehen und z. B. den linearen Vibrationsmodus der Joy-Con-Controller nutzen sowie fließende Übergänge zwischen mobilem und stationärem Spielen bieten.Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer