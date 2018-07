Der Herr der Ringe: Die Schlacht um Mittelerde: Reforged: Fanprojekt reanimiert das Echtzeit-Strategiespiel - 4Players.de

Der Herr der Ringe: Die Schlacht um Mittelerde ist Ende 2004 von Electronic Arts veröffentlicht worden und unter dem Titel "The Battle for Middle-Earth: Reforged" befindet sich derzeit ein Fanprojekt in Entwicklung, mit dem das Echtzeit-Strategiespiel reanimiert werden soll.Das Spiel wird auf der Unreal Engine 4 basieren und soll die bekannten Schlachten in Mittelerde möglichst originalgetreu einfangen - mit kleineren Anpassungen. Abgesehen von besserer Grafik sind realistischere Physik-Darstellung, zerstörbare Umgebungen, 4K-Unterstützung und das freie Bausystem (aus Die Schlacht um Mittelerde 2) geplant. Der Fokus des Projekts liegt zunächst auf dem Multiplayer-Modus. Die ursprüngliche Kampagne wird noch nicht überarbeitet. Diese "Nebenaufgabe" ist für "später" angedacht. Der Betatest soll Anfang 2019 starten ( zur Webseite ).Die Entwickler heben hervor, dass sie mit "The Battle for Middle-Earth: Reforged" keine kommerziellen Ziele verfolgen würden und hoffen, dass sie der aktuelle Lizenzhalter (Warner Bros.) gewähren lässt, schließlich würden Strategiespiele bei Warner Bros. nicht auf dem Geschäftsplan stehen, meinen die Entwickler