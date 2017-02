Puyo Puyo Tetris: Termin für PS4 und Switch steht fest; Details zum Multiplayer - 4Players.de

Versus: Spieler treten Kopf-an-Kopf in Puyo Puyo oder Tetris gegeneinander an

Swap: Die Fähigkeiten der Spieler werden an ihre Grenzen gebracht, wenn sie sich auf wechselnden Puyo Puyo- und Tetris-Spielfeldern messen müssen

Fusion: Eine wahre Mischform beider Spiele, in denen die Spieler zusammen mit Puyos und Tetriminos auf dem gleichen Spielfeld antreten. Schnelles und paralleles Denken ist erforderlich!

Big Bang: Um zu gewinnen, müssen die Spieler einzigartige Herausforderungen möglichst schnell meistern. Ein packendes Rennen um den Sieg!

Party: Auf Puyo- oder Tetris-Spielfeldern ausgetragene Wettkämpe mit zusätzlichen Items, die den Spielern helfen oder dem Gegner schaden können.

SEGA wird Puyo Puyo Tetris am 25. April 2017 in Nordamerika und am 28. April 2017 in Europa für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlichen. Das Puzzlespiel bietet einen Abenteuermodus für Solisten. Wer sich lieber mit Freunden (bis zu vier Spieler) messen möchte, kann sich in den folgenden Multiplayer-Herausforderungen austoben:Der Puzzle-Mix aus Tetris und Puyo Puyo erscheint am 28. April 2017 zum Preis von 29,99 Euro als Box-Version für PlayStation 4. Es wird außerdem im Handel sowie digital für Nintendo Switch erhältlich sein (Box-Version: 39,99 Euro).Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer