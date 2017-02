Puyo Puyo Tetris: Sega zeigt die Grundlagen im Trailer - 4Players.de

Sega zeigt im folgenden Trailer, wie man Puyos platzen und Tetriminos verschwinden lässt. Im Puzzlespiel soll man sowohl im Tutorial als auch in den Challenge-Modi ausgiebig trainieren können. Der Publisher schreibt weiter: "In Endless Fever und Endless Puyo erlernen Spieler die meisterhafte Verkettung von Puyos, während Sprint und Ultra-Modus das taktische Tetris-Geschick schulen. Besser geht immer! Die Challenge-Modi bieten auch eingefleischten Veteranen die Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten noch weiter zu perfektionieren. Wer das Risiko nicht scheut, gerade zu Beginn, gegen erfahrene Spieler zu verlieren, kann seine Talente natürlich auch in den Multiplayer-Modi verbessern." Der Puzzle-Mix aus Tetris und Puyo Puyo erscheint am 28. April 2017 für PlayStation 4 und Switch.Letztes aktuelles Video: Back to Basics Trailer