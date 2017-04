Puyo Puyo Tetris: Puzzle-Crossover bekommt kostenlose Switch-Demo - 4Players.de

Knobelwütige Switch-Besitzer können das Puzzlespiel Puyo Puyo Tetris erst einmal ausprobieren, bevor sie eine Investition von 39,99 Euro tätigen. Die Demo steht laut Pressemitteilung bereits ab heute zum Download bereit, während die Vollversion erst am 28. April erscheint. Die Probierversion beinhaltet:- Solo-Arcade – Versus- und Swap-Modus- Multiplayer (nur lokal spielbar) – Versus- und Swap-Modes- Tutorial - Puyo Puyo und Tetris- Handbuch"Wer seine Puyo-Skills verbessern möchte, findet in den Tutorial-Videos von Profispieler Phong Tran nützliche Tipps.Sandwich Tutorial: https://youtu.be/kubNL_Nug8U GTR Tutorial: https://youtu.be/HyNDaUSqgE0 Tailing Tutorial: https://youtu.be/g0B-CBNYE88 Garbage Management: https://youtu.be/3w91x6S-tI8 "Harassment" Tutorial: https://youtu.be/QVORkRFZt3I Puyo Puyo Tetris, der verrückte Puzzle-Mix aus Tetris™ und Puyo Puyo®, erscheint am 28. April 2017 zum Preis von 29,99 ¤ als Box-Version für PlayStation® 4. Außerdem im Handel sowie digital für Nintendo Switch™ für jeweils 39,99 ¤."Letztes aktuelles Video: Back to Basics Trailer