Puyo Puyo Tetris: Auch als PS4-Download erhältlich - 4Players.de

"Die irrwitzigen Multiplayer-Arcade-Herausforderungen im Überblick:



- Versus – Spieler treten Kopf-an-Kopf in Puyo Puyo oder Tetris gegeneinander an

· Swap – Die Fähigkeiten der Spieler werden an ihre Grenzen gebracht, wenn sie sich auf wechselnden Puyo-Puyo- und Tetris-Spielfeldern messen müssen

· Fusion – Eine wahre Mischform beider Spiele, in denen die Spieler zusammen mit Puyos und Tetriminos auf dem selben Spielfeld antreten. Schnelles und paralleles Denken ist erforderlich!

· Big Bang – Um zu gewinnen, müssen die Spieler einzigartige Herausforderungen möglichst schnell meistern. Ein packendes Rennen um den Sieg!

· Party –Auf Puyo- oder Tetris-Spielfeldern ausgetragene Wettkämpe mit zusätzlichen Items, die den Spielern helfen oder dem Gegner schaden können.



Die Multiplayer-Arcade-Herausforderungen stehen allen, auch im Solo Arcade als Einzelspieler-Challenges, zur Verfügung. Zusätzliche Duelle gegen die KI beinhalten:



- Battle – Ersetzt menschliche Gegner durch einen bis drei KI-Gegner.

- Endurance – Hier ist langer Atem gefragt. Immer neue KI-Gegner fordern zum one-on-one heraus.

- Challenge – Ohne Gegner, dafür gespickt mit irrwitzigen Aufgaben. Sprint, Marathon oder schrumpfende Puyos sind dabei nur einige Beispiele.



Auch online können Spieler in den Wettstreit miteinander ziehen:



- Puzzle-Liga – Ranglisten und kompetitive Ligen

- Free Play – Eine eher lockere Herausforderung, die keine Ranglistenpunkte bietet, dafür aber mit Custom-Matches von den Spielern selbst erstellt und verändert werden kann.

- Replays – Möglichkeit, eigene Spiele aufzuzeichnen und mit den Freunden zu teilen."

