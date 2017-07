NBA 2K18: Soundtrack bereits bei Spotify - 4Players.de

2K und Visual Concepts haben die Titel veröffentlicht, die den Lizenz-Soundtrack der Basketball-Simulation NBA 2K18 umfassen werden. Folgende Songs gibt es auf die Ohren:Feel So Good - Ma$eGonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) - C + C Music FactoryHip Hop Hooray - Naughty By NatureI Can't Drive 55 - Sammy HagarJungle - X Ambassadors feat. Jamie N CommonsPour Some Sugar on Me - Def LeppardPut Your Hands Where My Eyes Could See - Busta RhymesShook Ones Pt. II - Mobb DeepSirius - The Alan Parsons ProjectSo Fresh, So Clean - OutKastThe Walker - Fitz & The TantrumsThe Zoo - ScorpionsThey Reminisce Over You - Pete Rock & C.L.SmoothVictory - Puff Daddy feat. Notorious B.I.G. & Busta Rhymes93' Til Infinity - Souls Of MischiefAll Of Me - Big Gigantic feat. Logic & ROZESAm I Wrong - Anderson .Paak feat. ScHoolboy QBirdwatching - The SheltersCan't Have - Pitbull feat. Steven A. Clark & Ape DrumsComin Out Strong - Future feat. The WeekndConrad Tokyo - A Tribe Called QuestDeep End (Tarro Remix) - THEY.Do What I Want - Lil U** VertDon’t Threaten Me With A Good Time - Panic! At The DiscoHTP - Vintage LeeHumble - Kendrick LamarKnow The Ledge - Eric B. & RakimLet It Fly - Johnny StepheneLiving Like Khaled - Cousin StizzNas Is Like - NasNo Lie - Sean Paul feat. Dua LipaPortland - Drake ft. Quavo & Travis ScottShock Horror - Shy LuvSlam - OnyxStand Back - PnB Rock / A Boogie Wit Da HoodieVictory - Joey BadWasatch Front - Dame D.O.L.L.A.Wrote My Way Out - Nas, Dave East, Lin-Manuel Miranda & Aloe BlaccHush - Linda LindAurora - RL Grime1984 - Salmo4 Vérités - Take A MicChantaje - Shakira feat. MalumaCULT - EmiskillaFeel It - GTA & What So Not feat. Tunji IgeFever - RooseveltHuman (Rudimental Remix) Rag'n'Bone Man feat. RudimentalTokyo Drift - Woodie SmallsÚltima Jugada – Carlos Jean & ArkanoU Don't - Double KDarüber hinaus weist man darauf hin, dass der komplette Soundtrack bereits beim Musikdienst Spotify zur Verfügung steht . NBA 2K18 erscheint am 15. September für PS4, Xbox One, PC und Switch sowie ältere Plattformen.Letztes aktuelles Video: Vorstellung der Legend Edition mit Shaquille ONeal