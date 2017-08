NBA 2K18: Demo "Der Auftakt" und Neuerungen an den Trikot- und Spieler-Erscheinungsbildern - 4Players.de

"Fototechniken: Die Entwickler haben neue Fototechniken eingesetzt, die mittels Farbseparation noch akkuratere Spieler-Hauttöne erzeugen können, die lebensecht auf Lichteinfall reagieren.

Trikots: Das Team hat dem New Yorker NBA-Büro einen Besuch abgestattet und jedes einzelne Nike-Trikot sowie 200 Paar Schuhe gescannt, um jedes Detail bis hin zu den Nähten zu simulieren.

Mein Spieler: Es gibt nun so viele Anpassungsmöglichkeiten wie nie zuvor, mit einer nahezu unbegrenzten Anzahl an Körpertypen und Optionen zur Individualisierung und Skalierung so ziemlich jeden Aspekts der Athleten im Spiel."

Am 8. September 2017 wird 2K Games eine Demo von NBA 2K18 für PS4 und Xbox One veröffentlichen, auch wenn der Publisher das Wort "Demo" vermeidet und stattdessen von einem "kostenlosen Download-Erlebnis" spricht. Dieses "Download-Erlebnis" erlaubt einen Vorgeschmack auf das Spiel bzw. auf den Meine-Karriere-Modus. Kauft man dann die Vollversion, die ab dem 15. September 2017 für PS4 und Xbox One erhältlich sein wird, kann man seinen Fortschritt aus der Demo mitnehmen.Außerdem zeigt 2K Games im ersten NBA-2K18-Trailer die Neuerungen an den Trikot- und Spieler-Erscheinungsbildern. Die Neuerungen beinhalten:Letztes aktuelles Video: Die Kunst von Nba 2K18 im Video