NBA 2K18: MyTEAM-Neuerungen: "Pack and Playoffs" und "SuperMax" - 4Players.de

2K Sports und Visual Concepts sind auf die Neuerungen im MyTEAM-Modus (vergleichbar mit Ultimate Team bei EA Sports) bei NBA 2K18 eingegangen. In dieser Spielvariante, die sich um Sammelkarten von Basketballspielern und die Erstellung des eigenen Traumteams dreht, gibt es mit "Pack and Playoffs" (Pack-Draft-Modus) und "SuperMax" zwei neue Spielmodi.Bei "Pack and Playoffs" muss man ein Team mit den Karten zusammenstellen, die man gerade aus Kartenpaketen erhalten hat (eingeschränkte Auswahl), während es bei "SuperMax" ein Salary-System (Gehalt) gibt, das eine Obergrenze bei der Zusammenstellung des Teams festlegt, weswegen man eine Auswahl bei den Spielern treffen muss. Das Coaching soll diesmal außerdem wichtiger sein. Weitere Details findet ihr im Devblog bei Facebook Das von Visual Concepts entwickelte Basketballspiel wird am 15. September 2017 für PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Switch, Xbox 360 und Xbox One erscheinen. Am 8. September 2017 wird 2K Games eine Demo für PS4 und Xbox One veröffentlichen, auch wenn der Publisher das Wort "Demo" vermeidet und stattdessen von einem "kostenlosen Download-Erlebnis" spricht.Letztes aktuelles Video: MyTEAM Trailer