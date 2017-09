NBA 2K18: Neuer Spielmodus "Run The Neighborhood" angekündigt - 4Players.de

2K hat mit "Run The Neighborhood" einen neuen Spielmodus für NBA 2K18 angekündigt, der laut DualShockers Elemente aus den MyCareer-, Pro-Am- und MyPark-Modi vereinen soll. Auf der offiziellen Website wird er sogar als die Zukunft der Karrieremodi in Sportspielen angepriesen.Neben dem Vorantreiben der eigenen Laufbahn durch NBA-Spiele, Abstecher in den Playground Park oder dem Beitritt zur Pro-Am soll man auch die Geschäfte und Einrichtungen der Nachbarschaft erkunden können. Mehr dazu im folgenden Video:"Die Nachbarschaft ist anders als alle Spielfeatures von NBA 2K oder jedem beliebigen Sportkarriere-Modus zuvor. Mein-Spieler-Spielercharaktere leben in einer nachbarschaftsähnlichen Umgebung mit diversen interessanten Orten, die man innerhalb der Häuserblocks besuchen kann, voller anderer Mein-Spieler-Spielercharaktere und Nebencharaktere, mit denen man interagieren kann. Das Erlebnis und die Wertungen drehen sich um die Entscheidungen und Aktionen der Spieler, ob man Kyrie Irving im Friseursalon bei einer Rasur trifft, auf den Plätzen im Playground antritt, sich im Tattoo-Laden ein angesagtes Motiv stechen lässt, sich die neuesten Songs anhört oder bei einer Runde um den Block vor seinen Freunden mit der neuesten Ausrüstung angibt. Wie ein Spieler dieses Feature erlebt, wird fast ausschließlich von seinen Leistungen im Wettkampf beeinflusst, sodass sie NBA 2K18 genauso spielen können, wie sie wollen, und dafür auch noch belohnt werden.NBA 2K18 führt außerdem 'Road to 99' ein, das modusübergreifende Meta-Spiel, durch das Spieler dafür belohnt werden, ihre Mein-Spieler-Gesamtwertung zu steigern, unabhängig davon, welche Spielmodi sie bevorzugen. Durch sein einheitliches Medaillensystem, das Pro-Am, Park und das NBA-Erlebnis in Meine Karriere abdeckt, wird der Spielstil durch eine Kombination der Spielerattribute, Animationen und Medaillen definiert, während die Spieler nach einer Gesamtwertung von 99 streben."Letztes aktuelles Video: Run-The-Neighborhood-TrailerDas von Visual Concepts entwickelte Basketballspiel soll am 15. September 2017 für PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox 360 und Xbox One erscheinen.