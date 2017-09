NBA 2K18: Switch-Version ist inhaltlich identisch mit der PS4-Fassung, läuft aber mit 30 fps anstatt 60 fps - 4Players.de

Die Switch-Version von NBA 2K18 wird im Vergleich zu den anderen Konsolen-Fassungen (PlayStation 4 und Xbox One) nahezu keine inhaltlichen Änderungen aufweisen, dies berichtet Nintendo Everything basierend auf USGamer . Die Switch-Version sei praktisch identisch zur PS4-Version, heißt es. Es kommt die gleiche Engine zum Einsatz (bei der Switch-Version von FIFA 18 ist dies zum Beispiel nicht der Fall) und alle Modi wie MyLeague, MyGM Team-Management, MyCareer, MyPlayer-Story etc. sind enthalten. Allerdings wird man keine eigenen Logos für Pro-Am-Teams erstellen können. Dafür ist eine nicht näher beschriebene amiibo-Unterstützung geplant.Während es inhaltlich also kaum Unterschiede gibt, wird es dennoch eine technische Einschränkung auf Switch geben. Während das Spielgeschehen auf PlayStation 4 und Xbox One mit 60 fps läuft, werden auf der Nintendo-Konsole nur 30 fps (Bilder pro Sekunde) geboten. Das von Visual Concepts entwickelte Basketballspiel soll am 15. September 2017 für PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox 360 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Run-The-Neighborhood-Trailer