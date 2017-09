NBA 2K18: Der Auftakt: Demo für PlayStation 4 und Xbox One verfügbar - 4Players.de

Die NBA-2K18-Demo 'Der Auftakt' (The Prelude) kann fortan auf PlayStation 4 ( PlayStation Network ) und Xbox One ( Xbox Store ) runtergeladen werden. Interessierte Spieler können "die Nachbarschaft" ausprobieren. "Die Nachbarschaft verbindet die beliebtesten Elemente von NBA 2K mit einer geteilten Welt für die Spieler, um das Leben eines NBA-Athleten so richtig zu erleben, auf und auch außerhalb des Platzes", schreibt Publisher 2K Games. Kauft man dann die Vollversion, die ab dem 15. September 2017 für PS4 und Xbox One erhältlich sein wird (sowie auf PC, PS3, Switch und Xbox 360), kann man seinen Fortschritt aus der Demo mitnehmen.Zusätzlich zu 'Der Auftakt' kann die MyNBA-2K18-App runterladen werden ( Apple App Store Google Play ), mit der man "mit NBA 2K18 auf PS4 und Xbox One in Verbindung bleiben kann, darunter die Möglichkeit, das eigene Gesicht mit dem Mobilgerät für NBA 2K18 und 'Der Auftakt' zu scannen und tägliche Gelegenheiten, virtuelle Währung zu verdienen."Zu dem Spielmodus die "Nachbarschaft" schreibt der Publisher: "Die Nachbarschaft ist anders als alle Spielfeatures von NBA 2K oder jedem beliebigen Sportkarriere-Modus zuvor. Mein-Spieler-Spielercharaktere leben in einer nachbarschaftsähnlichen Umgebung mit diversen interessanten Orten, die man innerhalb der Häuserblocks besuchen kann, voller anderer Mein-Spieler-Spielercharaktere und Nebencharaktere, mit denen man interagieren kann. Das Erlebnis und die Wertungen drehen sich um die Entscheidungen und Aktionen der Spieler, ob man Kyrie Irving im Friseursalon bei einer Rasur trifft, auf den Plätzen im Playground antritt, sich im Tattoo-Laden ein angesagtes Motiv stechen lässt, sich die neuesten Songs anhört oder bei einer Runde um den Block vor seinen Freunden mit der neuesten Ausrüstung angibt. Wie ein Spieler dieses Feature erlebt, wird fast ausschließlich von seinen Leistungen im Wettkampf beeinflusst, sodass sie NBA 2K18 genauso spielen können, wie sie wollen, und dafür auch noch belohnt werden."Letztes aktuelles Video: The Prelude Trailer