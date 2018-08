NBA 2K18: Ist das erfolgreichste Spiel der Reihe mit über zehn Mio. Verkäufen - 4Players.de

2K Ganes meldet einen neuen Franchise-Rekord: NBA 2K18 wurde weltweit bisher mehr als 10 Millionen Mal verkauft. Laut Publisher ist es "die am besten bewertete [laut Metacritic.com und Gamerankings.com; 2000-2018] und meistverkaufte NBA-Videospielsimulation der letzten 17 Jahre". Insgesamt sind in der NBA-2K-Reihe seit 1999 über 80 Mio. Spiele verkauft worden."NBA 2K18 ist unser meistverkaufter Sporttitel aller Zeiten und ein Beleg für die unermüdliche harte Arbeit und Innovation des Teams bei Visual Concepts", so Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive. "Die Fähigkeit, sich bei einer jährlichen Serie konstant zu verbessern und ein wachsendes Publikum anzuziehen, spiegelt den Ansporn des Teams wider, an der Speerspitze der Pop-Kultur zu bleiben und neue und aufregende Möglichkeiten zu finden, Spieler zu fesseln und in den Bann zu ziehen.""Ohne die enorme Leidenschaft, Ambition und Hingabe des gesamten Teams bei Visual Concepts wäre ein solch großartiger Meilenstein nicht möglich gewesen", so Greg Thomas, Präsident von Visual Concepts. "Es freut uns unglaublich, dass die harte Arbeit und der Wunsch, mit NBA 2K Großes zu erreichen, so viele Fans auf dem ganzen Globus erreicht hat, und jetzt freuen wir uns auf die Herausforderung, bei der kommenden Veröffentlichung von NBA 2K19 neue Maßstäbe zu setzen.""NBA 2K wird in mehr als 122 Ländern verkauft und erreicht das lokale Publikum mit regionalen Veröffentlichungen, darunter NBA 2K Online und das bevorstehende NBA 2K Online 2 in Asien. 2018 ging Take-Two ein Joint-Venture mit der NBA ein, um die NBA 2K League zu bilden, die erste professionelle E-Sport-Liga, die um ein Sportsimulations-Videospiel herum aufgebaut ist."Der diesjährige Ableger NBA 2K19 wird ab dem 11. September 2018 zum Preis von 69,95 Euro für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein (Standard Edition). Die NBA 2K19 20th Anniversary Edition wird am 7. September 2018 zum Preis von 99,95 Euro für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Wer vorab seine NBA-2K19-Karriere starten möchte, kann ab dem 31. August 2018 das "NBA 2K19: The Prelude" für PlayStation 4 und Xbox One herunterladen.Letztes aktuelles Video: Momentous