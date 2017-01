Quarantine: Rundenbasierter Kampf gegen Seuchenausbrüche - 4Players.de

Screenshot - Quarantine (PC) Screenshot - Quarantine (PC) Screenshot - Quarantine (PC) Screenshot - Quarantine (PC) Screenshot - Quarantine (PC) Screenshot - Quarantine (PC)

"Kampf gegen 3 tödliche Erreger: Virus, Bakterium und Prion - jeweils mit einzigartigem Verhalten und verheerender Wirkung.

Team-Arbeit: Die Spieler wählen aus Dutzenden von Experten mit vier Spezialgebieten aus: Sanitäter, Forscher, Diplomat und Kämpfer. Diese werden bei Missionen eingesetzt, die wegen kritischer Situationen auf der ganzen Welt nötig werden. Das Team verbessert durch die Eindämmung drohender Gefahren seine Fähigkeiten - wenn es überlebt.

Expansion: Die Spieler errichten Feldbasen und sorgen für deren Finanzierung. Die Städte dürfen nicht ins Chaos verfallen, denn davon hängt nicht nur das Überleben der Organisation, sondern auch der gesamten Erde ab.

Hinterhältige Seuchen-KI: Der Feind muss eingedämmt werden, bevor sich ausbreitet und katastrophale Auswirkungen hat. Das Rennen gegen die Zeit läuft, während der Erreger mutiert und sich an der Abwehr vorbei entwickelt.

Technologie-Verbesserung: Upgrades und neue Operationen am breitgefächerten Technologiebaum können freigeschaltet und der jeweiligen Strategie und dem Spielstil angepasst werden.

Ab ins Labor: Anhand biologischer Proben von Gefahrenherden werden die zufällig generierten Eigenschaften der Seuche erforscht. Die Ergebnisse können das Blatt wenden und so der Weg zum Heilmittel sein.

Hoher Wiederspielwert: Mit einfachen Herausforderungen lassen sich die Abwehr stärken und die Launen der Natur bekämpfen. Drei Schwierigkeitsstufen, vier Anführer, verschiedene Startorte und das unberechenbare Gameplay sorgen stets für abwechslungsreichen Spielspaß."

505 Games und Sproing werden Quarantine am 9. Februar 2017 per Early Access für PC auf Steam veröffentlichen (Preis: 14,99 Euro). In dem rundenbasierten Strategiespiel für Einzelspieler kämpft man als Leiter der "Pandemic Defense" gegen Seuchenausbrüche und für die Heilung der um sich greifenden Krankheiten. Man muss ein Experten-Team zusammenstellen, die Krankheit erforschen, die Technologie verbessern und den Erreger im Zaum halten, bevor dieser die gesamte Menschheit infiziert.