Quarantine: Early-Access-Kampf gegen Seuchenausbrüche gestartet - 4Players.de

505 Games und Sproing haben das rundenbasierte Strategiespiel Quarantine als Early-Access-Titel bei Steam veröffentlicht (Preis: 14,99 Euro). In dem rundenbasierten Strategiespiel für Einzelspieler kämpft man als Leiter der "Pandemic Defense" gegen Seuchenausbrüche und für die Heilung der um sich greifenden Krankheiten. Man muss ein Experten-Team zusammenstellen, die Krankheit erforschen, die Technologie verbessern und den Erreger im Zaum halten, bevor dieser die gesamte Menschheit infiziert und auslöscht.In den ersten Steam-Nutzerreviews wird das Spielkonzept (vergleichbar mit dem Brettspiel Pandemie bzw. Pandemic) grundlegend gelobt. Kritisiert werden hingegen die fehlende Herausforderung und die maue inhaltliche Vielfalt. Die Entwickler schreiben zum Early Access: "Die Dauer der Early-Access-Phase hängt vor allem von Reaktion und Feedback der Community ab. Geplant ist, im Laufe des Jahres einen Release Candidate auf die Beine zu stellen, vorher müssen wir jedoch den Content so weit es geht optimieren. Die letztendliche Vollversion wird vom Feedback der Community abhängen, darum ist es schwer vorherzusagen, wie das Spiel am Ende aussehen wird. Derzeit arbeiten wir Ideen zu weiteren Inhalten und Modi aus, zu weiteren Krankheiten und Spielmechaniken."Letztes aktuelles Video: Trailer