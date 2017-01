Leaving Lyndow: Abschied nehmen von Freunden und Familie - 4Players.de

Eastshade Studios hat die Veröffentlichung des ersten Spiels angekündigt, das in dem von Danny Weinbaum ( Infamous: Second Son State of Decay ) gegründeten Independent-Studio entsteht: Leaving Lyndow erscheint am 8. Februar für PC und dreht sich um Clara, die nach dem Abschluss ihrer Ausbildung der Guild of Maritime Exploration beitreten wird, um eine Reise anzutreten, von der sie womöglich nicht zurückkehrt. In ihrer Rolle unterhält man sich mit Freunden und Familie und löst kleine Aufgaben, um Einzelheiten ihrer Geschichte zu erfahren.Leaving Lyndow ist nicht das einzige Spiel, an dem Weinbaum arbeitet und tatsächlich haben er und sein Team die Entwicklung ihres Eastshade unterbrochen, um das aktuelle Projekt zu veröffentlichen. Davon erhofft sich das junge Studio nicht nur Geld für die weitere Arbeit an Eastshade, sondern auch Erfahrungen im Veröffentlichen eines Titels - im folgenden Video beschreibt Weinbaum die Beweggründe. Und immerhin spielt Leaving Lyndow in derselben Welt; man erhält also einen ersten Einblick in das größere, spielerisch umfangreicher Eastshade.Ob Leaving Lyndow auf Steam erscheint, ist dabei noch unklar: Eine derzeit laufende Greenlight-Kampagne entscheidet offenbar darüber, ob das Spiel auf Valves Plattform veröffentlicht wird.Letztes aktuelles Video: Entwicklervorstellung Was ist Leaving Lyndow[GUI_EMBEDED_VIDEO(streamingid=124185,width=640,height=386,name=Debüt-Trailer]