The Mystery Detective: Kickstarter-Kriminalspiel will Ermittlungen in die reale Welt verlegen; in Anlehnung an Pokémon GO - 4Players.de

Warum immer nur Pokémon fangen und keine Mörder? Etwas in der Art wird sich das neue Entwicklerstudio Monkey World Games aus der ehemaligen Kriminalitätshochburg Miami gedacht haben: Der Augmented-Reality-Titel The Mystery Detective verlegt die Ermittlungen eines Detektivspiels in die reale Welt und wirbt zur Verwirklichung auf Kickstarter um Unterstützung. Mit Hilfe der Smartphone-Kamera soll die reale Welt abgefilmt und mit Computergrafik ergänzt werden, so dass in einer dunklen Gasse plötzlich eine Leiche oder Hinweise zu finden sind und sich mit allerlei Detektiv-Utensilien untersuchen lassen. Ein täglicher News-Feed ruft den Spieler zu bestimmten Orten, an denen er dann den Tatort untersucht. Danach nimmt man auf dem Smartphone-Schirm Dokumente unter die Lupe oder befragt in Multiple-Choice-Videos Zeugen. Hinweise wie eine Hotelschlüsselkarte führen dann an weitere Orte. Wie sich die Entwickler das System im Detail vorstellen, wird im Kickstarter-Trailer erklärt.Das Potenzial vorhanden ist, zeigte der Hype um Pokémon GO ; noch scheint das Projekt aber nicht so recht Fahrt aufgenommen haben. 24 Tage vor Kampagnenschluss sind erst 2.363 Dollar zusammengekommen. Wer die Idee Realität werden lassen möchte, sollte also über eine Unterstützung nachdenken. Der Mindestbeitrag liegt bei einem Dollar, ab 15 Dollar bekommt man das Spiel. Wer mehr beisteuert, kann u.a. sich selbst oder seine Umgebung im Spiel verewigen. Um die an niedrige Summen gewöhnten Mobilspieler nicht abzuschrecken, wollen die Entwickler auch Product-Placement in der Welt platzieren und mit den Geschichten verweben, so dass die Handlung etwa zum Geschäft eines Werbekunden führt. Der Release ist für Dezember 2017 angesetzt. und zwar für Android und iPhone. Auch der AR-Titel Ingress besaß übrigens schon eine Mystery-Story in der realen Welt , bot allerdings weniger spielerische Elemente als es offenbar für The Mystery Detective geplant ist.