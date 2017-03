GameStop: Bis zu 225 Läden könnten geschlossen werden; neue Shops für Sammlerartikel und Technik sollen eröffnet werden - 4Players.de

DasDunkleBrotinMir hat geschrieben: ? vor 52 Minuten Hab nie verstand weshalb Leute bei Gamestop gekauft haben ist doch total überteuert. Hab nie verstand weshalb Leute bei Gamestop gekauft haben ist doch total überteuert.

Wenn ich bei Gamestop kaufe, dann nur über die 9,99er Deals. So haben mich Konsolen-Spiele zum Release 25 bis 38 Euro gekostet und das finde ich recht fair für ein Forza, Battlefield, Madden oder FIFA.Wenn Leute ihre Spiele an Gamestop für 3,50 Euro verkaufen, diese aber die gleichen Spiele für 20-30 Euro verkaufen, dann ist das nicht meine Schuld und auch nicht die von diesem Laden.Also in meinem "Stamm-GS" arbeiten genau die Spielerschafft, in der ich mich auch einordnen könnte. Junge 20-30 Jährige, eher Konsolenzocker, zockt gern und ist daran bedacht, nicht all zu viel Geld für das Hobby zu investieren.