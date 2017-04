GameStop: Tauschaktion "PS4-gegen-PS4-Pro" sorgt für Unmut und Trubel; Statement des Unternehmens - 4Players.de

Bei der Einzelhandelskette GameStop startet heute eine Aktion bzw. sollte heute eine Aktion anlaufen, bei der man seine gebrauchte PlayStation 4 (alle Modelle) inkl. Controller und zwei PS4-Spielen abgeben und gegen eine PlayStation 4 Pro (1 TB) sowie 99,99 Euro Aufpreis eintauschen kann. Der Aktionszeitraum läuft vom 26. April bis zum 14. Mai 2017 ( zur Aktion ).Viele Kunden , die dieses Angebot wahrnehmen wollten, gingen allerdings leer aus, denn in vielen GameStop-Filialen waren die PS4-Pro-Konsolen ausverkauft. In einem Statement bei Facebook heißt es: "Aufgrund der hohen Nachfrage zu unserem PS4 Pro-Angebot kann es in einigen Filialen vereinzelt zu Lieferverzögerungen kommen und die vorrätigen Konsolen sind daher schnell vergriffen. Wir werden definitiv in der nächsten Woche eine Nachlieferung erhalten und setzen alles daran, jeden Kunden schnellstmöglich zu bedienen und entschuldigen uns für eventuelle Wartezeiten."Für mehr Aufregung sorgen jedoch Berichte, dass diese Aktion allem Anschein nach schon vor dem offiziellen Start (am 26. April) angelaufen sein soll und deswegen der PS4-Pro-Vorrat vielerorts erschöpft sei. Bei GameStar heißt es hierzu: "Viele Kunden erklären sich diesen Umstand damit, dass die PS4-Pro-Aktion in vielen Filialen wohl bereits am Montag, den 24. April 2017 startete. Einige vermuten, dass GameStop-Mitarbeiter Ausnahmen für Freunde und Bekannte machten und die für das Angebot offenbar limitierte PlayStation 4 Pro deshalb nirgends mehr zu haben ist. (...) Verstärkt wird die Enttäuschung vieler verprellter Frühaufsteher dadurch, dass sich einige andere Kunden für das tolle Angebot bedanken und im Internet als stolze Neubesitzer einer PlayStation 4 Pro präsentieren - und das schon Tage vor dem offiziellen Aktionsstart, was den Mauscheleiverdacht bei einigen nur noch verstärkt."