GameStop: Erneute Tauschaktion: PlayStation 4 und drei Spiele gegen PlayStation 4 Pro und 99,99 Euro Aufpreis - 4Players.de

Die Einzelhandelskette GameStop startet am 13. November 2017 eine Aktion, bei der man seine gebrauchte PlayStation 4 (500 GB oder 1 TB) inkl. Controller und drei PS4-Spielen abgeben und gegen eine PlayStation 4 Pro (1 TB) sowie 99,99 Euro Aufpreis eintauschen kann. Die PS4-Pro-Konsolen sind auf 100 Stück pro GameStop-Store limitert. Die Aktion ( zur Webseite ) ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar, jedoch nur in den GameStop-Filialen und nicht online. Bereits im April fand es eine ähnliche Aktion statt, die nicht nur für Heiterkeit sorgte ( wir berichteten ). Folgende Angaben macht GameStop zu dieser Umtauschaktion Neben der Konsole an sich müssen folgende Zubehör-Teile abgegeben werden: Der Original-Controller von Sony, ein HDMI-Kabel, Stromkabel und USB-Ladekabel für den Controller. Nicht zwingend abzugeben sind: Mono-Headset, Handbuch, Originalverpackung.Die Konsole muss 100% funktionstüchtig sein (dies wird von unseren Mitarbeitern vor Ort auch geprüft). Des Weiteren sollten die Konsole und der Controller nicht mehr als normale Gebrauchsspuren aufweisen, das umfasst z.B. kleinere Kratzer auf der Klavierlack-Optik. Gröbere Verschmutzungen oder lose Analog-Sticks werden abgelehnt oder ggf. gegen eine Aufbereitungsgebühr angenommen. Hardware-Defekte werden grundsätzlich abgelehnt.Drei unterschiedliche Spiele, Spiele mit USK- Alterskennzeichnung, Spiele nur mit Hülle (Handbuch nicht erforderlich), keine gröberen Kratzer auf der Disc (muss lesbar sein), keine Import-Spiele, keine Spiele mit der Aufschrift Promo Copy und keine älteren Titel oder Spiele, die wir für die Aktion vom Ankauf ausgeschlossen haben. Die vollständigen Ankaufsbedingungen findest du hier . Du kannst statt einem Spiel auch einen weiteren Controller abgeben. Beispiel: Du bringst uns 2 Controller und 2 Spiele.Folgende Spiele haben wir im Rahmen der Trade-in Aktion vom Ankauf ausgeschlossen: Battleborn, Battlefied Hardline, Bound by Flame, Destiny, Deus Ex Mankind Divided, DinoDinis Kick Off Revival, Dragon Age Inquisition, DragonBall Xenoverse, Elder Scrolls Morrowind, Elder Scrolls Online, Evolve, Fifa 14, Fifa 15, Fifa 16, Fifa 17, Final Fantasy XIV, Fortnite, Homefront The Revolution, Infamous First Light, Just Dance 2014, Just Sing, Killzone Shadow Fall, Lords of the Fallen, Lumo, Madden NFL 15, Madden NFL 16, Madden NFL 25, MGS 5 Ground Zeroes, Mighty No 9, Motorcycle Club, NBA 2K14, NBA 2K15, NBA 2K16, NBA Live 14, NBA Live 15, NBA Live 16, NHL 15, NHL 16, No Mans Sky, PES 2015, PES 2016, Song of the Deep, Tearaway Unfolded, That's You, The Division, The Order 1886, Thief, Watch Dogs, WWE 2K15, WWE 2K16 und Zombie Vikings Ragnarök.