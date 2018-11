GameStop: Ein Kunde randaliert im Ladenlokal nach abgelehnter Rückgabe eines Spiels - 4Players.de

Some people really don't want their copy of Fallout 76 pic.twitter.com/a0yQBA3UYT — Geoff @ Holiday Matsuri (@GeoffLife) 19. November 2018

Ein Video einer Person, die aus Frustration über eine abgelehnte Spiel-Rückgabe bei GameStop in einem Ladenlokal (in Raleigh, USA) randalierte, verbreitet sich gerade wie ein Lauffeuer in den sozialen Netzwerken.Die besagte Person wollte Fallout 76 zurückgeben, aber der Shop-Verantwortliche erklärte dem Kunden, dass er das Spiel aufgrund der Geschäftspolitik und der Richtlinien nicht zurücknehmen könne. Allem Anschein nach hatte der Kunde (laut Comicbook ) keine Quittung, um seinen Kauf zu belegen. Der Verkäufer bot ihm an, dass er das Spiel gebraucht ankaufen und ihm eine Gutschrift für den GameStop-Store geben könne. Bereits an dieser Stelle erkennt man, dass der Kunde verärgert ist. Kurze Zeit später übernimmt die Wut die Oberhand. Er reißt einige Regale um und verlässt den Store. Der Shop-Verantwortliche beantwortete derweil in aller Seelenruhe einen Telefonanruf. Ob der Wutanfall noch ein Nachspiel haben wird, ist nicht bekannt.Anschauen könnt ihr euch diesen Vorfall im folgenden Video. Das zweite Video zeigt das GameStop-Geschäft nach dem Ausraster.