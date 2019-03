GameStop: Trade-In-Aktion: Gebrauchte Konsolen gegen eine vergünstigte Xbox One X mit Division 2 eintauschen - 4Players.de

"Reserviere Dein Xbox One X-Bundle: Bis zum 14. März reservierst Du Dein Xbox One X 1TB-Bundle mit Tom Clancy's: The Division 2 in einer der teilnehmenden GameStop-Filialen. Der Preis für das Bundle ist abhängig von der eingetauschten Konsole.

Tausche Deine Konsole ein: Bringe bei Deiner Reservierung oder bis zum vereinbarten Abholtermin Deine gebrauchte Konsole in eine GameStop-Filiale.

Erhalte Dein Xbox One X-Bundle: Erhalte Deine Xbox One X inklusive der digitalen Vollversion von Tom Clancy’s: The Division 2 zum vereinbarten Abholtermin in einer GameStop-Filiale. Der Abholtermin fällt in den Zeitraum 15. bis 22. März."

"Tausche Deine Xbox One S inklusive Controller und zwei Xbox One-Titel und erhalte das Xbox One X Bundle für 199,99 Euro

Tausche Deine Xbox One (500 GB oder 1 TB) inklusive Controller und zwei Xbox One-Titel und erhalte das Xbox One X Bundle für 229,99 Euro

Tausche Deine Nintendo Switch inklusive Controller und erhalte das Xbox One X Bundle für 149,99 Euro

Tausche Deine PlayStation 4 inklusive Controller und zwei PS4-Titel und erhalte das Xbox One X Bundle für 169,99 Euro

Tausche Deine PlayStation 4 Pro inklusive Controller und zwei PS4-Titel und erhalte das Xbox One X Bundle für 79,99 Euro

Tausche Deine PlayStation 4 Slim (500 GB oder 1 TB) inklusive Controller und zwei PS4-Titel und erhalte das Xbox One X-Bundle für 159,99 Euro"

Bei GameStop (Einzelhandelskette) können bis zum 14. März gebrauchte Konsolen wie Xbox One, Xbox One S, Switch und PlayStation 4 (inklusive Zubehör) gegen eine vergünstigte Xbox One X im Bundle mit The Division 2 eingetauscht werden. Microsoft stellt heraus, dass man das Xbox-One-X-Bundle im Tausch gegen eine Xbox One S mit einem Controller und zwei Spielen für z. B. 199,99 Euro statt 499,99 Euro erhalten könnte.Die zeitlich begrenzte Trade-In-Aktion von GameStop wird so beschrieben:Je nach eingetauschter Konsole variiert der Aktionspreis für die Xbox One X im Bundle mit The Division 2. Folgende Kombinationen sind möglich:Das Angebot gilt für Deutschland, Österreich und der Schweiz solange der Vorrat reicht (bis zum 14. März 2019). Weitere Informationen, Teilnahmebedingungen und Tipps für die Vorbereitung der gebrauchten Konsole für die Trade-In-Aktion findet ihr auf der GameStop-Website