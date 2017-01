Malicious Fallen: Anime-Action auf Westkurs - 4Players.de

Sony wird Alvions Anime-Actionspiel Malicious Fallen im Frühling 2017 auch in westlichen Gefilden veröffentlichen. Die Macher beschreiben den ausschließlich als Download im PlayStation Store erhältlichen Titel laut Gematsu als definitive All-inclusive-Edition der Saga, die sowohl die originalen Slayer - und Rebirth -Episoden als auch ein neues Kapitel namens Demise enthalte. Darüber hinaus seien auch zusätzliche Spielelemente in das Aura-System zum strategischen Sammeln und Entladen spezieller Energiereserven in Verbindung mit Kettenangriffen Leistungsboosts und Spezialattacken implementiert worden. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer