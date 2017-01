Malicious Fallen: Anime-Action erscheint im Februar im Westen - 4Players.de

Vor kurzem verkündete Sony , dass Alvions Anime-Actionspiel Malicious Fallen im Frühling 2017 auch in westlichen Gefilden auf der PlayStation 4 veröffentlicht wird, jetzt steht das Datum: Ab dem 21. Februar dürfen sich Spieler in dem Download-Titel in die Schlacht stürzen. Der deutsche PlayStation-Blog erläutert:"Die früheren Teile der Malicious-Reihe sind für PS3 und PS Vita erschienen. Durch den Umstieg auf das PS4-System konnten wir alle möglichen Ideen frei umsetzen, von denen wir früher nur geträumt haben, einschließlich besserer Grafik, Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit. So läuft das Spiel jetzt mit einer Auflösung von 1080p und wir zielen mit PS4 Pro-Unterstützung auf 60 FPS. Wie ihr wahrscheinlich schon erwartet habt, beinhaltet Malicious Fallen neue Kapitel, neue Levels und viele neue Elemente. Trotzdem haben wir zusätzlich alle Levels der letzten beiden Spiele neu aufgelegt. Malicious Fallen ist wahrhaft die ultimative Malicious-Sammlung, da sich auch diejenigen unter euch, die die Reihe noch nicht gespielt haben, zusammen mit den Serien-Veteranen ins Vergnügen stürzen können."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer