Malicious Fallen: Anime-Action auf PS4 gestartet - 4Players.de

Alvions Anime-Actionspiel Malicious Fallen ist ab dem 21. Februar 2017 auf PlayStation 4 erhältlich. Neben zusätzlichen Levels und einem neuen Spielmodus enthält die PS4-Premiere auch alle zwölf Levels der PS3- und PS-Vita-Versionen. Zudem soll der Titel in 1080p und mit 60 Bildern pro Sekunde über den Bildschirm flimmern. Auf der PS4 Pro werde sogar dynamische 4K-Grafik geboten. Von den Entwicklern heißt es dazu auf dem PlayStation Blog : "Viele Fans wünschten sich mehr Malicious, als wir zuvor bieten konnten. Deshalb entschlossen wir uns bei diesem Titel, die beiden vorherigen Malicious-Teile zusammen mit dem neuesten Teil in ein Paket zu packen, um all eure Malicious-Bedürfnisse zu befriedigen.Sowohl The Slayer als auch Rebirth, die ursprünglich auf PS3 respektive PS Vita erschienen, haben wir aufwendig überarbeitet. Dabei haben wir die Bossgegner aus The Slayer zugänglicher gemacht und die aus Rebirth leicht verändert.Wir hoffen, dass die Änderungen Veteranen der Serie gefallen werden und sie Freude daran haben, die Spiele noch einmal auf andere Weise zu erleben.Die neue Geschichte 'Untergang' hat den anspruchsvollen Schwierigkeitsgrad, der von einem Malicious-Spiel erwartet wird, aber wir bieten mit dem neuen Modus 'Verfolgung' auch eine ganz neue Herausforderung für alle, die sich daran versuchen möchten."