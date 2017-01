Ruckus Rumble: Arena-Action im Bomberman-Stil macht sich startklar - 4Players.de

Screenshot - Ruckus Rumble (PS4) Screenshot - Ruckus Rumble (PS4) Screenshot - Ruckus Rumble (PS4)

Morgen, am 18. Januar 2017, erscheint mit Ruckus Rumble von PlaygroundSquad das erste von PlayStation First geförderte PS4-Spiel im PlayStation Store. Dabei handle es sich um einen PvP-Brawler im Bomberman-Stil mit schnellen, quirligen Kämpfen für zwei bis vier Spieler. Weiter heißt es von Game Designer Douglas Furén auf dem PlayStation Blog : "Mit stahlenden Farben und verspieltem Kampf wirkt dieses Spiel zwar unschuldig, doch unter dem frohen Äußern wartet eine dunkle Wahrheit darauf, ans Licht zu tretn. Ehre, Tapferkeit und gute Intentionen haben in der Arena nichts verloren - schmutzige Tricks, hinterhältige Angriffe und gehässige Schadenfreude bringen dich hier ans Ziel.In seinem Kern ist Ruckus Rumble ein Nahkampf-Brawler in dem der kombinierte Einsatz von Schwert und Schild der primäre Weg ist, euch mit euren Gegnern zu duellieren. Allerdings kann jeder Spieler auch auf ein Arsenal von vielseitigen Fähigkeiten zurückgreifen. Werf mit Feuerbällen um euch und entzündet sowohl Gegner als auch die Umgebungen. Donnert in den Boden um eine Schockwelle auszulösen und eure Gegner durch die Gegen zu schleudern. Nutzt den Hakenschuss um euch schnell durch die Arena zu bewegen - oder zieht einen ahnungslosen Gegner direkt in eine der zahlreichen Fallen!"Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer