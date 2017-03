gamescom 2017: Ticket-Shop geöffnet: Tagestickets, Early-Bird-Tickets und mehr - 4Players.de

Screenshot - gamescom 2017 (Spielkultur) Screenshot - gamescom 2017 (Spielkultur) Screenshot - gamescom 2017 (Spielkultur)

Die Veranstalter der gamescom 2017 haben den Ticket-Shop für die diesjährige Computer- und Videospiele-Messe in Köln geöffnet. Die Messe beginnt am 22. August 2017 (Dienstag) mit dem Fachbesucher- und Medientag. Die Messehallen sind vom 23. August bis zum 26. August 2017 (Mittwoch bis Samstag) dann "offen für alle". Erstmals sind für alle Tage begrenzte "Early-Bird-Kontingente" von Tagestickets zu vergünstigten Preisen im gamescom Ticket-Shop verfügbar.Tagestickets für Privatbesucher: nur solange der Vorrat reicht"Für alle gamescom-Tage sind begrenzte Early-Bird-Ticket-Kontingente im gamescom Online-Shop hinterlegt. Interessierte können sich somit zu vergünstigten Early-Bird-Preisen ihr Tagesticket für die gamescom 2017 sichern, aber nur solange der Vorrat reicht. Sind die Early-Bird-Kontingente für einen Tag vergriffen, gelten automatisch die Vorverkaufspreise. Interessierte Spielefans können pro Tag maximal fünf Tickets erwerben. Wie auch in den vergangenen Jahren gilt generell: Privatbesucher-Tageskarten für die gamescom gibt es im Vorverkauf nur so lange der Vorrat reicht. Ein Kassenverkauf vor Ort findet nur dann statt, wenn die Tageskarten im Online-Ticket-Shop nicht schon im Vorfeld vergriffen sind. "Pre-entry Tickets: limitiertes Kontingent"Nach erfolgreicher Premiere im vergangenen Jahr, gibt es auch für die gamescom 2017 eine limitierte Anzahl der Pre-entry-Tickets. Inhaber eines solchen Tickets erhalten an den Publikumstagen Mittwoch (23. August) und Donnerstag (24. August) bereits um 9:00 Uhr Einlass in die entertainment area und damit eine Stunde vor allen anderen Privatbesuchern. Auch für die Pre-entry-Tickets gilt: Sie sind nur verfügbar solange der Vorrat reicht. Inhaber eines gültigen Pre-entry-Tickets werden gebeten den Eingang Nord zu nutzen."Familientickets: reserviertes Kontingent"'Familien willkommen' heißt es auch auf der diesjährigen gamescom und insbesondere wieder im Bereich familiy & friends (Halle 10.2). Speziell für Familien ist daher erneut ein Kontingent von Familientickets im Online-Ticket-Shop der gamescom hinterlegt und bis zum 19. August 2017 reserviert. Das Familienticket richtet sich an Familien mit maximal zwei Eltern, bzw. Erziehungsberechtigten, und mindestens zwei Kinder im Alter zwischen sieben und elf Jahren. Diese Konstellation ist Voraussetzung für den Kauf des Familientickets. Das im gamescom Online-Ticket-Shop erworbene Familienticket wird vor Ort an den Kassen in Einzeltickets umgewandelt. Hier erfolgt auch die Kontrolle der korrekten Familienkonstellation. Für einen möglichst stressfreien Einlass und schnellen Zugang zur family & friends area empfiehlt sich der Eingang Süd."Fachbesuchertickets"Fachbesuchertickets sind ebenfalls seit dem 8. März 2017 online unter www.gamescom.de erhältlich. Neben Tagestickets wird entsprechend der Laufzeit der business area (NEU: Dienstag, 22. August bis Donnerstag, 24. August) die 3-Tage-Karte für Fachbesucher im Online-Ticket-Shop der gamescom angeboten. Auch Fachbesucher haben die Möglichkeit ihr Ticket zu vergünstigten Preisen zu erwerben: Für alle Fachbesuchertage sind begrenzte Early-Bird-Ticket-Kontingente im Online-Shop hinterlegt. Wie bereits im vergangenen Jahr gilt auch für 2017: Der Kauf eines Fachbesuchertickets ist ausschließlich für die persönliche Nutzung möglich und damit auf eine Person reglementiert."Vertriebskanäle gamescom Tickets"Alle Tickets für die gamescom 2017 werden ausschließlich im Online-Ticket-Shop unter www.gamescom.de angeboten. Zusätzlich ist auch Saturn wieder Vertriebspartner. Neu in diesem Jahr ist allerdings, dass in teilnehmenden Saturnfilialen Codes für Tageskarten gekauft werden können. Diese Codes müssen dann im Ticket-Shop der gamescom in das entsprechende Tagesticket umgewandelt werden. Auch für den Verkauf von Codes bei Saturn gilt: nur solange der Vorrat reicht."gamescom Tagesticket und Fahrausweis: zwei getrennte Tickets"Auch in diesem Jahr haben Inhaber einer gültigen gamescom Tageskarte die Möglichkeit, kostenfrei mit dem öffentlichen Personennahverkehr in den Verkehrsverbünden VRR und VRS zur gamescom an- und abzureisen. Wie im vergangenen Jahr werden die Eintrittskarte und der Fahrausweis als zwei getrennte Dokumente ausgegeben. Wer also seine Tageskarte für die gamescom 2017 im Ticket-Shop erwirbt, erhält jetzt zwei E-Mails: Die erste enthält die Eintrittskarte, der zweiten E-Mail hängt der Fahrausweis zum Ausdrucken an. Der Fahrausweis ist nur in Kombination mit dem Tagesticket der gamescom gültig."