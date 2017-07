gamescom 2017: Aussteller können ihre Spiele für den gamescom award anmelden - 4Players.de

Bis zum 4. August 2017 können sich angemeldete Aussteller für den gamescom award 2017 bewerben. Eine internationale Jury vergibt in insgesamt 23 Kategorien die Auszeichnung. Wie bereits in den vergangenen Jahren können auch Spielefans über die gamescom-App für ihren Favoriten stimmen und damit beim gamescom "Most Wanted Consumer Award" mitbestimmen. Die Bekanntgabe der Gewinner des gamescom awards 2017 findet am 24. August (17:00 Uhr) auf der social media stage in Halle 10.1 statt. Auch in diesem Jahr leitet die Stiftung Digitale Spielekultur das Award-Büro. Titel/Produkte können nicht kostenfrei nominiert werden. Die Nominierung eines Spiels in einer Kategorie kostet beispielsweise 300 Euro.Der gamescom award zeichnet "die besten Spiele und Produkte" aus, die auf der gamescom der Öffentlichkeit gezeigt werden. In insgesamt 24 Kategorien können potenzielle Bewerber in diesem Jahr ins Rennen um den Preis gehen. Details zu den Teilnahmebedingungen und Regularien findet ihr hier Nach Ablauf der Bewerbungsfrist (4. August 2017, 18 Uhr) wird die Jury aus allen Einsendungen die Nominierten auswählen. Basis für die Abstimmung der Konsumenten und damit den gamescom Most Wanted Consumer Award sind die Nominierten der Fachjury. Das Consumer-Voting startet am 21. August 2017 und endet am 23. August 2017 um 16:00 Uhr. Die Jury des gamescom awards setzt sich 2017 aus folgenden Vertretern deutscher und internationaler Medien-Unternehmen sowie Spiele-Communities zusammen: "Prof. Uke Bosse (Media Design Hochschule Berlin), Igor Boyko (Navigator Publishing), Christian Eßmeyer (Amazon), Wolfgang Fischer (PC Games), Manuel Fritsch (Insert Moin), Petra Fröhlich (GamesWirtschaft.de), Brendan Frye (CGMagazine), Andreas Garbe (ZDF), John Gaudiosi (Fortune), Heiko Gogolin (Rocket Beans TV), Tino Hahn (Ströer Media Brands), David Hain (BeHaind), Joachim Hesse (Chefredakteur „Gronkh“), Max Krüger (Frodoapparat), Bertram Küster (Bild.de), Simon Lim (ThisIsGame.com), René Meyer (Die Schreibfabrik), Florian Mundt (LeFloid), Sandro Odak (GameStar.de), Sebastian Ossowski (IGN Germany), Valentin Rahmel (Sarazar), Dennis Richtarski (Rocket Beans TV), Marco Accordi Rickards (GamesVillage.it), Fabian Siegismund (Battle Bros), Claudio Todeschini (TheGamesMachine.it)."