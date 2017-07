gamescom 2017: Microsoft ist mit der Xbox One X und 27 Spielen vertreten - 4Players.de

Microsoft wird auf der gamescom 2017 in Köln die Xbox One X und insgesamt 27 Spiele präsentieren, darunter Forza Motorsport 7 Age of Empires : Definitive Edition und Sea of Thieves . Beginnen sollen die Aktivitäten am Sonntag (20. August ab 21:00 Uhr) mit dem "Xbox @ gamescom Livestream" via mixer.com oder über die Mixer App. Versprochen werden "alle Neuigkeiten zur Xbox One X inklusive Line-Up als auch viele Hintergrundinformationen". Am Montag (21. August ab 21:00 Uhr) soll dann ein Livestream über Age of Empires: Definitive Edition ausgetrahlt werden. Am Dienstag (22. August) wird das "Xbox FanFest @ gamescom" stattfinden. Weitere Details wollen die Entwickler demnächst bekanntgeben.Der Messestand von Microsoft befindet sich in Halle 8 (in der Nähe des Nordeingangs). Die entertainment area (Hallen 5 bis 10) für Privatbesucher hat am Mittwoch und am Donnerstag von 10:00 Uhr bis 20.00 Uhr und am Freitag und Samstag von 09:00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet.