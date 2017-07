gamescom 2017: Das Spiele-Aufgebot von Electronic Arts - 4Players.de

Electronic Arts hat sein Programm für die gamescom 2017 bekanntgegeben . Auf dem Stand wird man an insgesamt knapp 400 Spielstationen vom 22. bis 26. August 2017 Star Wars Battlefront 2 Battlefield 1: In the Name of the Tsar sowie Star Wars Galaxy of Heroes und FIFA Mobile ausprobieren können. "Aber das ist noch lange nicht alles, was es am EA-Stand auf der gamescom zu sehen und zu erleben gibt. Auf der zentralen Bühne wird während der gesamten Veranstaltung beste Unterhaltung geboten – mit intensiven Gameplay-Einblicken, Interviews mit Produzenten, Wettbewerben und vielem mehr", heißt es vom Publisher.Außerdem wird am 21. August um 18:30 Uhr eine "EA-Live-Show" ausgestrahlt . "Neue Gameplay-Ausschnitte, Live-Matches und dazu auch noch ein paar Überraschungen" werden versprochen.