gamescom 2017: city festival 2017: Details und Programm - 4Players.de

Vom 25. bis 27. August 2017 (Freitag bis Sonntag) heißt es auf dem Neumarkt, dem Rudolfplatz und dem Hohenzollernring in Köln wieder: Bühne frei für Games, Musik und Street Food. Das Kölner Begleitprogramm zur gamescom 2017 wird auf drei Bühnen in der Stadt stattfinden. Rund 40 Künstler und Bands werden erwartet. Das Programm beschreiben die Veranstalter folgendermaßen.Freitag, 25. August 2017:Bühne Hohenzollernring"Im Januar ist "Anarchie und Alltag", das aktuelle Album der Antilopen Gang erschienen - ein modernes Rap-Album, das sich musikalisch so ausgetüftelt zeigt wie keine Antilopen-Veröffentlichung zuvor. Ihre Konzerte sind bewusstseinserweiternde Gruppentherapien: Irgendwo zwischen Drama, Komödie und Actionfilm reißt die Band auch live bekanntlich immer alles ab. Auf dem Weg in unbekannte Weiten wird die Antilopen Gang auch die Bühne auf dem Hohenzollernring als Schlagwaffe benutzen. Ein weiteres Highlight wird der Auftritt von Grossstadtgeflüster sein, die mit ihrem Sound zwischen Elektro, Pop und Punk und Texten zwischen Liebe, Sex, und persönlicher Freiheit nicht nur ihre eingeschworene Fangemeinde um sich scharen. Zuvor wird Alice Merton unter anderem ihren Sommerhit "No Roots" auf der Bühne am Hohenzollernring präsentieren."porta-Bühne, Rudolfplatz"Der Rudolfplatz ist in diesem Jahr Standort der porta-Bühne. Mit Unterstützung des Einrichtungsunternehmens porta-Möbel wird dieser Platz an den drei Abenden vornehmlich mit Künstlern und Bands aus dem Kölner Raum gerockt. So werden am ersten Abend auf der porta-Bühne Cat Ballou mit ihrer mitreißenden kölschen Musik die Zuschauer begeistern, bevor mit dem Team Rhythmusgymnastik Kölns sportlichstes DJ Team das Ruder übernehmen wird. Die knallharten Action-Paradies-Vögel lassen wirklich nichts anbrennen, nehmen jeden an die Hand und führen ihn in die perfekte Welt der Stimmung ein: Es lebe der Sport!"Samstag: 26. August 2017Bühne Hohenzollernring"Am Samstag erwartet die Zuschauer am Hohenzollernring mit Querbeat eine Kölner Band, die sich mit ihrer stimmungsvollen Popmusik in die Herzen der Fans posaunt hat. Vor ausverkauften Konzerten und Festival-Bühnen in ganz NRW und darüber hinaus begeistern die 15 Mitglieder der Band tausende Fans. Ein echtes Spektakel wird zudem der Auftritt von Moop Mama, die die Kunst des Geschichtenerzählens mit einem einzigartigen Sound aus Bläsern, Beats und Rap zu "Urban Brass" verbinden. Zuvor wird der Salzburger Künstler Dame seine Erfolgsformel zu Gehör bringen, mit der er es vom Straßenmusiker zum YouTube-Star geschafft und mittlerweile auch die Charts in Österreich und Deutschland erobert hat."porta-Bühne, Rudolfplatz"Die Kölner Band 5vor12 eröffnet am Samstag mit ihrem mitreißenden Indiepop das Programm auf der porta-Bühne. Doch wird auf der porta-Bühne nicht nur Musik zu hören sein. Bevor am späteren Abend der Liedermacher Stefan Knittler mit seinem Kölsch-Pop sein Publikum zum Mitsingen bringen wird, findet an diesem Abend auch die Poesie ihren Platz. Im Umfeld des vielfältigen Street Food Angebots rund um den Rudolfplatz werden sich die bekannten Poetry-Slammer "Reim in Flammen" mit dem Leitsatz "Think global, eat local", auseinandersetzen und um den besten Text kämpfen. Konkret geht es dabei um die Aspekte der Nachhaltigkeit und der Unterstützung regionaler Märkte bei der Lebensmittelproduktion. Die Slammer werden allerdings dafür sorgen, dass die Unterhaltung bei ihrem Wettstreit nicht zu kurz kommt. Zudem werden sie unterstützt durch den Musiker Elias. Elias hat bereits als Support für The Fray, Jake Bugg oder Newton Faulkner genauso begeistert, wie bei seinen Auftritten in Fußgängerzonen "Sonntag, 27. August 2017:Bühne Hohenzollernring"Zum Abschluss der gamescom-Woche steht mit dem großen Finale der Kampagne "Du bes Kölle" der AG Arsch Huh ein außergewöhnliches Highlight auf der Bühne am Hohenzollernring an. Im Mittelpunkt dieser Kampagne, bei der es vor allem darum geht, zu demokratischem Engagement und Zivilcourage aufzurufen, steht an diesem Tag aber insbesondere der Appell zur Stimmabgabe bei der anstehenden Bundestagswahl. So werden zahlreiche prominente Künstlerinnen und Künstler aus der Kölner Kulturszene mit ihren Musik- und Wortbeiträgen den Aufruf "Wähle jon" zu der gebotenen Aufmerksamkeit verhelfen. Mit dabei sind: Arsch Huh Band, Jürgen Becker, Bläck Fööss, Brings, Buntes Herz, Cat Ballou, Fatih Çevikkollu, Björn Heuser, Höhner, Kasalla, Lamya Kaddor, Carolin Kebekus, Aladin El-Mafaalani, Franz Meurer, Hermann Rheindorf, Shary Reeves, Wilfried Schmickler, Purple Schulz, Biggi Wanninger / Ozan Akhan und Jürgen Zeltinger."porta-Bühne, Rudolfplatz"Am Sonntagabend wird Guildo Horn mit den orthopädischen Strümpfen mit seiner musikalischen Massentherapie das Publikum vor der porta-Bühne in seinen Bann ziehen. Ein Blick durch die Hornbrille und man glaubt ihm, dass er sich absolut authentisch durch seine verrückte Welt bewegt. Die Show des Meisters ist absolut mitreißend und das auf hohem musikalischem Niveau. Doch bevor Guildo die Bühne übernimmt, können die Besucher auf der porta-Bühne noch einmal Linus und seine legendäre Talentprobe erleben. Vor seinem letzten Auftritt im Tanzbrunnen wird Linus auf dieser Bühne einigen Talenten die Möglichkeit bieten, sich einem größeren Publikum zu stellen. Dass es dabei nicht nur musikalisch, sondern auch sehr amüsant zugehen kann, ist den Fans der Talentprobe bestens bekannt."Samstag 26.08. und Sonntag 27.08.2017TOGGO-Tour auf dem Neumarkt: "Neben den Bühnen am Hohenzollernring und auf dem Rudolfplatz bringt SUPER RTL am Samstag und Sonntag eine fantastische Bühnenshow, hochkarätige Live-Acts (Feuerherz, Jamie-Lee Kriewitz, Germain Shull) und Fernsehen zum Mitmachen an den Kölner Neumarkt und bietet Kindern die Möglichkeit, das 3.000 Quadratmeter große Tour-Gelände zu erkunden, ihre Lieblingsstars aus dem Fernsehen zu treffen sowie tolle Bands live zu erleben. Und das alles kostenlos! Am Samstag ist dort Jamie-Lee Kriewitz & Germain Shull zu sehen und am Sonntag zusätzlich Feuerherz."Dreitägiger Street Food Markt - Rudolfplatz und Hohenzollernring"Egal ob Fleisch oder Fisch, vegan oder vegetarisch, süß oder sauer: Auch die Fans gehobener Street Food-Kulinarik dürften bei den über 30 Ständen auf dem Rudolfplatz und dem Hohenzollernring an den drei Festivaltagen nicht nur ihre Lieblingsgerichte, sondern auch einiges an neuen Kreationen finden. Dafür sorgen nicht zuletzt auch die "Stars" der Streetfoodszene wie Goodman's Burger Truck, Veggiewerk, Dinkelmann und Burrico, um hier nur einige zu nennen. Im Verbund mit der Brauerei Früh und Red Bull wird auf einem der größten Street Food Märkte Kölns zugleich dafür gesorgt, dass auch der Durst mit einer reichhaltigen Auswahl an Produkten gestillt werden kann. Neben dem klassischen Red Bull Energy Drink befindet sich auch Simply Cola von Red Bull, aus Zutaten 100% natürlicher Herkunft, im Sortiment."