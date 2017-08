gamescom 2017: Indie Arena Booth: Über 80 Spiele aus 26 Ländern - 4Players.de

Die " Indie Arena ", der Gemeinschaftsstand vieler unabhängiger Entwickler in Halle 10.1, ist größer als je zuvor. Auf über 1.000 Quadratmetern werden über 80 Spiele aus 26 Ländern ausgestellt. So werden die 11 bit studios (This War of Mine) ihren Titel Frostpunk vorstellen, während Humble die Indie-Spiele der neuen Publishing-Sparte präsentiert. Aber auch Innogames, Daedalic Entertainment, Studio Fizbin ( The Inner World: Der letzte Windmönch ), Rockfish Games ( Everspace ) und Megagon Industries (Lonely Mountains: Downhill) zeigen ihre Spieleprojekte.In diesem Jahr sind über 70 Entwickler in dem "Indie Arena Booth" vertreten, darunter Teams aus Deutschland, Finnland, Frankreich, Indonesien, Kanada, Kroatien, Russland, Singapur, Spanien, Südafrika, Ukraine und den USA. Die Newcomer und kleineren Projekte werden im arcadigen "Small Booth" vorgestellt. Die "Big Booths" sind für die größeren Teams vorgesehen.Letztes aktuelles Video: Indie Arena Booth 2017 Trailer