gamescom 2017: Was zeigen Aerosoft, Bandai Namco, Kalypso, Konami, Team 17 und Wargaming? - 4Players.de

Die gamescom 2017 rückt stetig näher (23. August bis 26. August 2017; 22. August 2017 ist Fachbesucher- und Medientag) und daher geben immer mehr Entwickler und Publisher ihr Messe-Line-Up für Köln bekannt. Was zeigen Aerosoft, Bandai Namco, Kalypso Media, Konami, Team 17 und Wargaming?Aerosoft (Halle 10.1, Stand C-005): Aerofly FS2, Autobahnpolizei Simulator 2, The Bus, Delivery Simulator, Fernbus Simulator – Add-on Österreich / Schweiz, Notruf 112 Mobile, OMSI 2 - Add-on Metropole Ruhr, On the Road, Strohbergung Add-on für den Landwirtschafts-Simulator 2017 und XPlane 11.Bandai Namco Entertainment (Hallo 6, Stand A41/B41): Project CARS 2, Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom, DragonBall FighterZ, Ace Combat 7: Skies Unknown (normale Version und VR), Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Little Nightmares, Tekken 7, Digimon Story: Cyber Sleuth - Hackers Memory und mehrere Mobile-Titel.Kalypso Media (Halle 8, Stand 41): Tropico 6, Dungeons 3 und Railway Empire.Konami (Halle 6.1/A011): Pro Evolution Soccer 2018, Metal Gear Survive und Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (Halle 5.2, Stand A030/B031).Team 17 (Halle 8): Genesis: Alpha One, Sword Legacy: Omen, Yoku's Island Express und The Escapists 2.Wargaming (Halle 8, Stand A30): World of Tanks für PC (30 vs. 30 Grand Battles) und Konsolen (PvE-Spielmodus War Stories auf Xbox One X), World of Warships und Total War: Arena; "Zusammen mit Hollywood-Legende und dem Botschafter der schwedischen Panzer, Dolph Lundgren, können die Besucher einen Kurzfilm drehen, der live in einem kleinen Studio in der Halle aufgenommen und bearbeitet wird, um ihn dann den Besuchern noch vor Ort übergeben zu können."Letztes aktuelles Video: Indie Arena Booth 2017 Trailer