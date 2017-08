gamescom 2017: Was zeigt Nintendo? - 4Players.de

Die Besucher des Nintendo-Stands der gamescom 2017 in Halle 9 können mehrere Spiele ausprobieren. Neben Super Mario Odyssey beispielsweise Pokémon Tekken DX Mario + Rabbids Kingdom Battle sowie die kürzlich erschienenen Titel ARMS und Splatoon 2 für Nintendo Switch. Nintendo-3DS-Fans dürfen sich auf Mario & Luigi Superstar Saga + Bowsers Schergen, Monster Hunter Stories und Metroid: Samus Returns freuen."Am Mittwoch, den 23. August, ab 15.00 Uhr, können Nintendo-Fans einen erneuten Blick auf das Gameplay von Super Mario Odyssey werfen - begleitet von einem ausführlichen Interview mit Yoshiaki Koizumi, dem Produzenten des actionreichen Jump & Runs, das am 27. Oktober in den Handel kommt. Wer persönlich nach Köln kommt, hat sogar die Möglichkeit, zwei Level (...) anzuspielen, das Metro Kingdom und das Sand Kingdom.Am Tag darauf, Donnerstag, den 24. August, rückt dann Metroid: Samus Returns ins Rampenlicht. Der Livestream zu dem neuen Sci-Fi-Abenteuer für Nintendo 3DS beginnt um 12.00 Uhr. Er zeigt ein Gespräch mit Produzent Yoshio Sakamoto sowie mit José Luis Márquez, Creative Director und Entwickler von Mercury Steam. Gleichzeitig mit dem Spiel wird am 15. September eine spezielle orangefarbene New Nintendo 3DS XL Samus Edition erscheinen, verziert mit einem Artwork der intergalaktischen Kopfgeldjägerin Samus Aran.Zusätzlich zu diesen exklusiven Interviews mit den beiden Spieleentwicklern sind täglich weitere Livestreams mit Nintendo-Experten geplant: Sie bieten detaillierte Einblicke in bereits angekündigte Neuheiten für Nintendo Switch und Nintendo 3DS, so beispielweise in Fire Emblem Warriors und Xenoblade Chronicles 2. Das gesamte Livestream-Programm gibt Nintendo in den kommenden Wochen bekannt. Alle, die nicht selbst nach Köln reisen können, haben dennoch die Chance, direkt mit dabei zu sein: An allen Messetagen finden sich deutsch- und englischsprachige Livestreams zu den unterschiedlichsten Spielen für die Konsolen von Nintendo sowohl auf dem offiziellen YouTube-Kanal als auch auf der Website von Nintendo."Letztes aktuelles Video: Indie Arena Booth 2017 Trailer