gamescom 2017: Online-Plattform "The Heart of Gaming" - 4Players.de

Die gamescom hat einen neuen Mittelpunkt im Netz: Der "Digital-Hub" 'The Heart of Gaming' zeigt die gamescom auf einer zentralen Online-Plattform. Gaming-Fans finden auf www.theheartofgaming.de alle Inhalte gebündelt auf einer Seite: Livestreams, Videos, News, gamescom TV, Trailer und Social Media sowie einen Exhibitor-Hub mit den Inhalten der Aussteller."Der Hub theheartofgaming.de ist die neue Online-Plattform der gamescom und weltweit Anlaufstelle und Treffpunkt für alle Gamer. Die neuesten Trailer, Live-Shows direkt aus der entertainment area, News und gamescom.tv: Mit unserem Hub bleiben alle Gamer und gamescom-Fans auf dem Laufenden – unabhängig davon, wo sie sich gerade befinden", sagt Lars Vormann, Head of gamescom beim BIU, dem Verband der deutschen Games-Branche, dem Träger der gamescom."Mit dem neuen Visual 'The Heart of Gaming' haben wir die diesjährige gamescom Kampagne gestartet. Der Launch des Digital Hub ist nun ein weiterer Höhepunkt und spiegelt ebenso wie das neue Visual die Vielfalt der Gaming Community wider. Das Digital Hub ist eine 360-Grad-Plattform und ein Signal, dass die gamescom weltweit Mittelpunkt, Anlaufstelle, Treffpunkt und Herz für alle ist, die Games lieben", sagt Tim Endres, Director gamescom, Koelnmesse."Die gamescom ist das weltweit größte Event für Computer und Videospiele und Europas wichtigste Business-Plattform der Gaming-Branche. Mit der business area, der entertainment area, dem gamescom city festival sowie begleitenden Konferenzen und Kongressen auf Top-Niveau ist die gamescom weit mehr als eine Fach- und Publikumsmesse: Sie ist ein 360-Grad-Event und bietet Plattformen für alle Zielgruppen an. Die gamescom vernetzt die komplette Wertschöpfungskette der Industrie vom Developer und Publisher über den Handel bis zum Consumer. Mit dem gamescom Digital Hub bietet sie ab sofort ein einzigartiges Entertainment-Erlebnis und eine Reichweite in die Gaming Community."Letztes aktuelles Video: Indie Arena Booth 2017 Trailer