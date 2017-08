gamescom 2017: "family & friends" Bereich - 4Players.de

Auf der gamescom 2017 wird es (zum dritten Mal) mit "family & friends" einen speziell auf die Bedürfnisse von Kindern und Familien ausgerichteten Bereich geben. Der Messeveranstalter stellt den Bereich folgendermaßen vor: "family & friends ist erneut in der Halle 10.2 zu finden. Neben zahlreichen Stationen mit kindgerechten Spielen, stehen auch wieder tolle Aktionen für die ganze Familie auf dem Programm. Auch in diesem Jahr haben Familien durch ein speziell reserviertes Ticketkontingent die Möglichkeit, ihren gamescom-Besuch noch kurzfristig zu planen. Bis zum 19. August ist das Ticketkontingent für Familien reserviert. Aber auch hier gilt: Familientickets gibt es nur solange der Vorrat reicht. Für den gamescom-Samstag ist das Familienticket bereits ausverkauft. Für Privatbesucher sind noch Tagestickets für Mittwoch, den 23. August, und Donnerstag, 24. August, im Online Ticket-Shop der gamescom erhältlich ( zum Ticket-Shop ).""Leise Töne, farbenfrohe Gestaltung und gemütliche Chill-Out Zonen ermöglichen Familien einen unbeschwerten Besuch des weltweit größten Events für Computer- und Videospiele. Auf Spielspaß und tolle Unterhaltung muss dabei keiner verzichten. In diesem Jahr präsentieren folgende Firmen ihre Unterhaltungsprogramme: Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der beteiligten Unternehmen weiter gestiegen. In diesem Jahr präsentieren sich unter anderem Activision, ak tronic, Astragon, Deep Silver, Electronic Arts und Ubisoft bei family & friends. Für die Besucher bedeutet das: noch mehr familenfreundliche Games."Und es ist noch mehr geboten. Beim Headis können Eltern und Kinder Tischtennis mit 'Köpfchen' spielen. Wer besser zu Fuß ist, für den ist der Menschenkicker der Evangelischen Jugend eine tolle Anlaufstelle. Zudem können sich Groß und Klein hier beim Bungee-Run oder doch lieber beim klassischen Kickern auspowern. Vorbeikommen, ausprobieren, mitmachen heißt es auch beim Skateboard-Workshop. Hier kommen kleine und große Besucher dank der wertvollen Tipps der Profis schnell ins Rollen. Auch die Verkehrswacht wird in diesem Jahr mit einem interessanten Angebot auf bei family & friends präsent sein. Die Besucherinnen und Besucher können unter anderem am Fahrsimulator ihr Reaktionsvermögen testen oder ihr Können auf dem Fahrrad-Parcours unter Beweis stellen. Für die ganz Kleinen stehen auch Bobbycars bereit. Apropos 'kleine Besucher': Im juniors' club sind sie besonders gut aufgehoben. Hier stehen Betreuerinnen zur Verfügung, die mit den jungen Gästen basteln, malen und spielen. Auch die beliebte Sonderschau retro gaming ist wieder in family & friends vertreten. 2017 wird die Ausstellung größer und vielseitiger als je zuvor: Auf rund 1.200 Quadratmetern zeigen Vereine, Retroprojekte und private Sammler die Geschichte der Computerspiele. Dutzende von Spielkonsolen, Heimcomputern, Handhelds und Automaten aus vier Jahrzehnten machen die Entwicklung des digitalen Zeitvertreibs lebendig."Familientickets: reserviertes Kontingent: "Auch für die gamescom 2017 gibt es Kartenkontingent exklusiv für Familien. Es richtet sich an Eltern und deren Kinder im Alter zwischen 7 und 11 Jahren (gültig für maximal fünf Personen, davon max. zwei Erwachsene). Das Familienticket wird ausschließlich im Vorverkauf angeboten und bis einschließlich Samstag, 19. August 2017, für Familien reserviert. Das Familienticket ist ausschließlich im Online Ticket-Shop der gamescom erhältlich. Für den gamescom-Samstag (26. August) ist das Familientickets bereits ausverkauft. Das im gamescom Ticket-Shop erworbene Familienticket muss auf der gamescom vor Ort an den Kassen in Einlasstickets umgewandelt werden. Hierbei erfolgt auch die Kontrolle der Familienzusammensetzung. Wichtig: Es werden ausschließlich Familientickets, die im gamescom Ticket-Shop unter www.gamescom.de erworben wurden, vor Ort in Einlasstickets umgewandelt. Für einen möglichst stressfreien Einlass und direkten Zugang zur familiy & friends area sowie weiteren besonders familienfreundlichen Ausstellungsangeboten empfiehlt sich der Eingang Süd."Letztes aktuelles Video: Indie Arena Booth 2017 Trailer